Onder Amerikanen die volledig gevaccineerd zijn tegen COVID-19 is het aantal coronagerelateerde ziekenhuisopnames en sterfgevallen extreem klein. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut CDC, het Amerikaanse equivalent van het RIVM.

Van de 164 miljoen Amerikanen die inmiddels volledig zijn gevaccineerd, overleden er 1.507 alsnog aan de gevolgen van het coronavirus. Dat komt neer op minder dan 0,001 procent.

7.101 Amerikanen belandden ondanks volledige vaccinatie alsnog in het ziekenhuis na een coronabesmetting. Dat is minder dan 0,005 procent van alle Amerikanen die beide prikken (of één Janssen-prik) haalden.

Bij ziekenhuisopnames en sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting gaat het in ongeveer drie kwart van de gevallen om Amerikanen die 65 jaar of ouder zijn.

Volgens het CDC bevestigen de cijfers dat vaccineren zeer bijdraagt aan het voorkomen van ernstige ziekte na een coronabesmetting. Sinds mei onderzoekt de gezondheidsinstantie niet langer het aantal besmettingen onder volledig gevaccineerden, maar alleen de ziekenhuisopnames en sterfgevallen.