Ongeveer 237.000 Fransen zijn volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zaterdag de straat opgegaan uit protest tegen verscherpte coronamaatregelen zoals de gezondheidspas en de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel. Het is het vierde opeenvolgende weekend dat actiegevoerd wordt in Frankrijk, maar niet eerder waren er zoveel mensen op de been.

Franse media melden demonstraties in onder meer Parijs, Nice en Montpellier en vele andere steden. Demonstranten dragen protestborden met teksten als "nee tegen dictatuur" en scanderen leuzen als "Macron, we willen je gezondheidspas niet".

Voor zaterdag waren meer dan tweehonderd demonstraties aangekondigd. De afgelopen drie zaterdagen protesteerden Fransen in het hele land ook al in groten getale.

Volgens de Franse autoriteiten zijn op 198 plekken in het land acties. Tot nu toe zijn 35 mensen gearresteerd, zeven agenten raakten lichtgewond.

Waartegen protesteren de Fransen voor het vierde weekend op rij? Het Franse parlement heeft maandag een wetsvoorstel goedgekeurd dat inenting tegen COVID-19 verplicht voor zorgmedewerkers en zorgt voor een verdere aanscherping van de coronamaatregelen in het land.

Vanaf augustus moeten mensen via een zogenoemde 'coronapas' een vaccinatiebewijs laten zien in horecazaken, sommige winkelcentra en als ze een lange afstand willen afleggen met de trein of het vliegtuig.

De nieuwe maatregelen blijven tot zeker 15 november van kracht.

Critici van de beperkende maatregelen stellen dat die buitensporig zijn en voornamelijk kinderen en armen treffen.

Op sommige plekken zet politie traangas in

In sommige plaatsen is het onrustig. Op sociale media circuleren beelden van agenten die traangas afvuren op actievoerders in Toulouse en Lyon. Ze proberen relschoppers uiteen te drijven die hen bekogelen met van alles en nog wat.

Ook in Parijs kwam het tot charges van de politie die mensen arresteerde. Onder de demonstranten zouden zich linkse anarchisten, extreemrechtse militanten, overblijfselen van de 'Gele Hesjes', antivaxers en mensen die de 'pass sanitair' als discriminerend beschouwen bevinden.

Vorige week zaterdag lieten ruim 200.000 demonstranten hun ongenoegen blijken over het beleid van president Emmanuel Macron om gevaccineerden meer vrijheden te verschaffen. Het Franse Constitutionele Hof bepaalde donderdag dat de pass sanitaire, de gezondheidspas waarmee Fransen kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd, grondwettelijk is. Het Franse parlement keurde de omstreden wet over de zogenoemde 'coronapas' eind juli goed.

Met de coronapas kun je aantonen dat je bent gevaccineerd, negatief getest of genezen. De pas wordt op steeds meer plaatsen verplicht, vanaf maandag bijvoorbeeld voor cafés en restaurants, grote winkelcentra, ziekenhuizen, zorginstellingen en treinen over lange afstanden. Hij is al nodig voor onder meer musea, bioscopen en grote evenementen.

Fransen kunnen de gezondheidspas op hun smartphone zetten. Ook geldt vanaf maandag een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel.