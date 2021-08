Op zondag 8 augustus stelt het kabinet een nieuwe coronamaatregel in voor alle Nederlanders die terugkeren uit een geel EU-land. Vanaf die dag moet je tijdens de terugreis een coronabewijs kunnen laten zien. Bij terugkeer uit groene landen hoeft dat niet.

Het coronabewijs bestaat uit (minstens) een van deze vier zaken:

een volledige vaccinatie

of een herstelbewijs van maximaal zes maanden oud

of een PCR-test van maximaal 48 uur oud (afgenomen op je vakantiebestemming)

of een antigeentest van maximaal 24 uur oud (afgenomen op je vakantiebestemming)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt hier (in het Engels) bij op welke plekken je je in het buitenland kunt laten testen. De kosten zijn voor eigen rekening. In sommige landen is de test gratis.

Terugreizen naar Nederland mag alleen als de uitslag van de test negatief is.

Bekijk hieronder welke Europese landen welke kleurcode hebben:

Reisadviezen

De luchtvaartmaatschappij, rederij of busmaatschappij waarmee je naar Nederland terugkeert, moet controleren of jouw coronabewijs wel in orde is.

Reis je op eigen houtje per auto terug naar Nederland, dan kun je aan de grens worden gecontroleerd. De Koninklijke Marechaussee gaat dit doen.

Wie geen geldig coronabewijs heeft, kan een boete van 95 euro krijgen.

Kortom: voor volledig gevaccineerden en mensen die nog geen zes maanden geleden van corona zijn hersteld, verandert er op 8 augustus dus eigenlijk niets.

Los van bovenstaande nieuwe verplichting roept het kabinet nog steeds alle vakantiegangers op zich ook na terugkomst te laten testen. Dat geldt extra voor wie nog niet volledig is gevaccineerd en geen herstelbewijs heeft. Onderga op de eerste volledige dag na terugkeer en de vijfde dag na terugkeer een coronatest, adviseert het kabinet. Dat mag een gratis GGD-test zijn, maar ook een zelftest. Het is een "dringend advies", maar geen verplichting.

En wat als je binnen Nederland op vakantie gaat?

Dan is geen van de regels in dit artikel van toepassing. Je kunt gaan en staan waar je wilt.

