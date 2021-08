Nederland heeft het afgelopen jaar een relatief groot deel van de Europese vaccinproductie naar zich toe weten te trekken. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. Het is nog niet zeker of ook Nederland een derde prik, ook wel 'booster-vaccin' genoemd, gaat toedienen. Toch krijgt Nederland aan het einde van het jaar 300 miljoen booster-vaccins van Moderna. Die worden gemaakt in een nieuwe fabriek in Geleen.

Fabrikant Lonza kreeg eerder dit jaar toestemming om een nieuwe fabriek voor Moderna te bouwen in het Limburgse Geleen. In de fabriek worden miljoenen booster-vaccins geproduceerd. Ook de productie van Janssen en AstraZeneca, die in Leiden worden gemaakt, werd opgeschaald.

Volgens Trouw worden er op dit moment door verschillende fabrikanten 500 miljoen vaccins geproduceerd in Nederland. Daarmee is het een relatief grote speler in de EU, waar door verschillende fabrikanten 3 miljard doses per jaar gemaakt worden.

Het afgelopen half jaar is de productie van vaccins binnen Europa enorm gegroeid. In het begin van 2021 zei de Europese Commissie dat het belangrijk was om 'vaccinsoevereiniteit' te krijgen, in plaats van afhankelijk te zijn van het buitenland voor de productie van vaccins. Inmiddels wordt binnen Europa voorzien van de behoefte aan vaccins.

Aan het begin van het jaar werden ongeveer 50 miljoen vaccins geproduceerd in Europa. In juni was dat ongeveer 280 miljoen. Het aantal zal nog toenemen.