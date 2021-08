Op de nieuwe coronakaart van Europa is Nederland niet langer donkerrood. We blijven nog wel 'rood', wat betekent dat de beperkingen die andere Europese landen zoals Duitsland, Frankrijk en Noorwegen voor Nederlandse vakantiegangers hebben ingesteld wat langer van kracht blijven.

Het aantal nieuwe besmettingen daalt en dus is Nederland niet langer donkerrood op de Europese coronakaart, die elke donderdag gemaakt wordt door het ECDC, de Europese evenknie van het RIVM.

De organisatie kijkt naar het aantal positieve tests in de afgelopen twee kalenderweken en naar het percentage positieve tests. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood.

Vorige week donderdag kleurden Noord-Holland, Groningen, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg nog donkerrood op de coronakaart. Een provincie kleurt donkerrood wanneer meer dan 500 op de 100.000 inwoners positief getest zijn in twee weken tijd. Op de huidige kaart zijn alle provincies dus rood gekleurd. Dat houdt in dat tussen de 200 en 500 op de 100.000 inwoners positief getest zijn de afgelopen veertien dagen.

De piek van de huidige coronagolf - zo'n drie weken geleden - telt niet meer mee voor de kaart van deze week en daarom kunnen de kleuren iets 'omlaag'.

Rest van Europa

In andere landen neemt het aantal coronagevallen toe. Zo gaat de Middellandse Zeekust in Frankrijk van kleurcode rood naar donkerrood. Het gaat om de regio's Provence-Alpes-Côte d'Azur (met steden als Marseille, Cannes en Nice) en om Occitanië (Toulouse, Montpellier, Nîmes). Dat geldt ook voor de regio's Castilië-La Mancha en Murcia in het zuiden van Spanje. Normandië, de regio Nantes en het noordoosten van Frankrijk (Metz, Straatsburg, Reims) gaan van 'oranje' naar 'rood'. Dat is ook het geval voor Toscane in Italië.

Portugal blijft 'rood' en Griekenland is net als afgelopen week overwegend 'rood'. Ook in landen als Zweden, Finland, Denemarken, IJsland, Ierland en Estland gaat de kleur 'omhoog' omdat het aantal positieve tests er stijgt.

Landen gebruiken de coronakaart om er inreisregels op te baseren. Als Nederland verder daalt, kunnen landen als Duitsland en Frankrijk besluiten om de regels voor Nederlandse vakantiegangers wat te versoepelen. Of en wanneer Nederland richting kleurcode oranje en groen kan zakken, hangt ook af van het percentage positieve tests. Dat is nu nog te hoog voor een stapje omlaag.

Europese coronakaart 5 augustus 2021. Europese coronakaart 5 augustus 2021. Foto: NU.nl/ Bart-Jan Dekker

Kaart van Nederlandse veiligheidsregio's

Vanaf woensdag geldt voor de veiligheidsregio's Drenthe en Zeeland het coronarisiconiveau 'zorgelijk', waar dat eerder nog 'ernstig' was, zo blijkt uit het coronadashboard. In nog eens vier veiligheidsregio's is afgeschaald naar coronarisiconiveau 'ernstig'.

Het betreft Noord-Holland Noord, IJsselland, Brabant Noord en Midden- en West Brabant. In veertien veiligheidsregio's geldt nog altijd het hoogste coronarisiconiveau, 'zeer ernstig.' Dat houdt in dat er meer dan 250 positieve tests per 100.000 inwoners afgenomen worden. Als alleen het aantal positieve tests had geteld, zou de toestand nergens zeer ernstig zijn geweest, maar het grote aantal ziekenhuisopnames telt ook mee.

Risiconiveau 'zeer ernstig' geldt in Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Brabant-Zuidoost, Groningen, Twente, Flevoland, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek, Hollands Midden, Zuid-Holland Zuid en Zuid-Limburg.

Het risiconiveau is ernstig als er per 100.000 inwoners tussen de 100 en 250 positieve tests per week worden afgenomen. Ook moeten per miljoen inwoners tussen de 16 en 27 ziekenhuisopnames per week worden gemeld. Dit risiconiveau geldt voor negen regio's: Friesland, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Noord-Holland Noord, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Limburg-Noord.