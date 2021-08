Nu ongeveer 85 procent van de volwassen Nederlanders in elk geval één prik heeft gekregen, daalt het aantal mensen dat per week wordt gevaccineerd tegen COVID-19. Twee op de drie Nederlanders zijn volledig ingeënt. Vanwege het dalende aantal prikken hebben meerdere GGD's aangekondigd dat ze vaccinatielocaties gaan sluiten.

In de afgelopen week hebben 812.269 mensen een prik gekregen, blijkt uit de wekelijkse cijfers van het RIVM. Dat is het kleinste aantal sinds begin mei. Het is de vijfde achtereenvolgende week dat het aantal prikken daalt. Een week eerder kregen iets meer dan een miljoen mensen een inenting. De drukste week was begin juni, toen 1,67 miljoen mensen gevaccineerd werden.

Bijna zeven maanden geleden begon de vaccinatiecampagne. Tot en met afgelopen zondag zijn 20,9 miljoen prikken gezet. Daaronder zijn 12,4 miljoen eerste prikken. Mensen die het vaccin van Janssen krijgen en dus na de eerste prik klaar zijn, zijn hier in meegerekend. Vorige week hebben 166.488 mensen een eerste prik gekregen, het kleinste aantal eerste prikken sinds de week van 15 tot en met 21 maart.

In totaal hebben ongeveer 8,5 miljoen mensen de tweede prik gekregen, bijna 650.000 meer dan vorige week. Uit de cijfers blijkt dat het aantal prikken met name onder 65-plussers nauwelijks nog toeneemt. Zo zijn vorige week 179 mensen van negentig jaar en ouder gevaccineerd, tegen iets meer dan 700 de week ervoor. Onder die 179 zijn zestien negentigplussers die een eerste prik kregen. Verder kregen 452 tachtigers vorige week een eerste of tweede inenting, tegen 5261 in de week ervoor.

Meerdere GGD's kondigen sluitingen van priklocaties aan

Vanwege het dalende aantal prikken hebben meerdere GGD's aangekondigd dat ze vaccinatielocaties gaan sluiten. Zo gaat de prikplek in Houten woensdag dicht en eind deze maand ook de locatie in de Jaarbeurs in Utrecht. De Van Nellefabriek in Rotterdam wordt niet meer gebruikt voor vaccineren en over een tijdje stopt ook het prikken bij het ss Rotterdam.

In Nijmegen sluit woensdag de vaccinatielocatie in De Goffert, het stadion van voetbalclub NEC, en volgende week zondag is de laatste prikdag bij het stadion van ADO Den Haag.

In Groningen is schaatsbaan Kardinge eind augustus niet meer beschikbaar, omdat daar een nieuwe ijsvloer komt te liggen voor het winterseizoen. In elke regio blijven nog een paar locaties over, en de GGD's rijden bijvoorbeeld met prikbussen rond om de nog niet gevaccineerde mensen te bereiken.

Levering vaccins stijgt naar bijna 24 miljoen

Nederland heeft vorige week iets meer dan een miljoen vaccindoses gekregen, waarmee het totale aantal geleverde doses is gestegen naar bijna 24 miljoen. Pfizer leverde vorige week bijna 724.000 doses, het grootste aantal in ongeveer een maand. Verder kwamen er ruim 206.000 doses van Moderna bij, wat voor dat bedrijf de grootste levering ooit is, en bijna 125.000 doses Janssen. AstraZeneca heeft al bijna een maand niets geleverd.