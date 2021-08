Voor de veiligheidsregio's Drenthe en Zeeland geldt vanaf woensdag coronarisiconiveau 'zorgelijk' waar dat eerder nog 'ernstig' was, zo blijkt uit het coronadashboard. In nog eens vier veiligheidsregio's is afgeschaald naar coronarisiconiveau 'ernstig'.

Het betreft Noord-Holland Noord, IJsselland, Brabant Noord en Midden- en West Brabant. In veertien veiligheidsregio's geldt nog altijd het hoogste coronarisiconiveau, 'zeer ernstig.' Dat houdt in dat er meer dan 250 positieve tests per 100.000 inwoners afgenomen worden.

Het risiconiveau is ernstig als er per 100.000 inwoners tussen de 100 en 250 positieve tests per week worden afgenomen. Ook moeten per miljoen inwoners tussen de 16 en 27 ziekenhuisopnames per week worden gemeld. Dit risiconiveau geldt voor negen regio's.