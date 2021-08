Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is woensdag voor de eerste keer in drie weken gedaald, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er zijn nu 662 covidpatiënten opgenomen, 57 minder dan dinsdag.

Drie weken geleden lagen er iets meer dan tweehonderd patiënten met COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Sindsdien nam dit aantal met de dag toe.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 470 coronapatiënten. Dat zijn er 50 minder dan dinsdag. Op de ic's daalde het aantal ernstig zieke covidpatiënten met 7 naar 192.

Op de verpleegafdelingen kwamen in de afgelopen 24 uur 57 patiënten met COVID-19 binnen. Op de ic's werden 13 mensen binnengebracht