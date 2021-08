Het aantal coronabesmettingen daalt, maar ziekenhuizen verkeren in zwaar weer. Dat zegt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) tegen NU.nl. "We hebben hartoperaties moeten afzeggen."

De druk op de ziekenhuizen is volgens het LNAZ zo groot vanwege een ongelukkige combinatie van de vakantieperiode, ziekteverzuim en de recente besmettingsgolf.

Met name in de regio Rotterdam en Zeeland is de situatie nijpend, zegt een woordvoerder van de netwerkorganisatie van elf acute zorgnetwerken.

"In Rotterdam hebben we hartoperaties moeten afzeggen. Landelijk is dat ook een probleem. En door de vakanties heeft niemand zomaar een ic-bed over, waardoor spreiden ook steeds lastiger wordt."

Patiënten uit Rotterdam en Zeeland worden overgeplaatst

In de regio Zuidwest-Nederland van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), grofweg de omgeving van Rotterdam en delen van Zeeland, moeten ziekenhuispatiënten inmiddels worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen waar nog wel plek is voor reguliere zorg, verklaart de woordvoerder.

"We hadden voor de zomer gehoopt dat zo'n golf niet meer zou komen, maar we hebben toch weer veel coronapatiënten zien binnenkomen."

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakte zich tijdens de recentste golf zorgen over het grote aantal coronabesmettingen. Maar eind juli constateerde de instantie dat het grotere aantal COVID-19-patiënten geen effect leek te hebben op de doorgang van kritieke planbare zorg.

Het percentage van de ziekenhuizen dat aangeeft kritiek planbare zorg volledig volgens planning te kunnen leveren, bleef volgens de NZa destijds boven de 90 procent.

Hoe verhoudt de huidige situatie zich tot het hoogtepunt van de coronacrisis in Nederland? Vrijdag lagen er 679 mensen met COVID-19 in Nederlandse ziekenhuisbedden. Dat waren er op het hoogtepunt in maart 2020 3.284.

206 personen lagen vrijdag op de ic, 7 meer dan op donderdag. In april 2020 waren dat er 1.417.

Sinds juni zijn er 1.150 ic-bedden beschikbaar voor alle soorten patiënten in Nederland. Dat is het niveau van voor de coronacrisis. Het streven tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis was om dit tijdelijk te verhogen naar 1.550 bedden.

Er lagen vrijdag 473 coronapatiënten op verpleegafdelingen. Op het toppunt in maart 2020 waren dat er bijna 3.300.

Erasmus MC: 'We kunnen met vakantie, maar voldoende handen vinden is lastig'

Het Erasmus MC zit vanwege het vakantierooster begin augustus qua personeel op 80 procent van de normale bezetting. "Mensen kunnen met vakantie, maar dat maakt het tegelijkertijd ook wel lastig om voldoende ic-bedden beschikbaar te hebben", aldus een woordvoerder van het ziekenhuis.

Door de lagere personeelsbezetting heeft het Rotterdamse ziekenhuis minder operatiekamers beschikbaar. Een na het begin van de corona-uitbraak in werking gestelde commissie van chirurgen kijkt welke operaties voorrang krijgen. "We bepalen de operatievolgorde op basis van prioriteit. De acute zorg gaat door."

'In Noord-Holland drukker dan in de rest van Nederland'

De Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ), met vestigingen in onder meer Alkmaar, Den Helder en op Texel, spreekt begin augustus van grote drukte. "In onze regio verplegen we in verhouding tot landelijk onevenredig veel coronapatiënten en op de intensive care van Noordwest is het nog ontzettend druk", laat een woordvoerder aan NU.nl weten.

"Volgens de landelijke spreiding is er afgesproken dat wij plek hebben voor drie COVID-19-patiënten. Sinds eind juli liggen er vijf COVID-19-patiënten op onze ic. Het lukt niet om deze patiënten uit te plaatsen naar ziekenhuizen buiten de regio."

Volgens de NWZ is dat problematisch, omdat dat betekent dat het ziekenhuis een aparte COVID-19-afdeling moet openhouden. "Dat gaat ten koste van een forse reductie in de non-COVID-19-capaciteit", legt de woordvoerder uit. "Er moeten weer reguliere operaties worden uitgesteld, en deze patiënten hebben ook dringend zorg nodig. De ic van Noordwest zit continu op de rand van de maximale capaciteit. Dit brengt een zware werkdruk met zich mee."

TweeSteden Ziekenhuis: 'We staan klaar, maar zijn ook moe'

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg, Oisterwijk en Waalwijk laat begin augustus ook namens het ROAZ voor Noord-Brabant weten dat het ziekenhuis sinds de recentste besmettingsgolf patiënten uit onder meer Amsterdam en Rotterdam opneemt. De oplopende besmettingen zijn echter niet de hoofdreden van de huidige werkdruk voor het zorgpersoneel.

"Er liggen in Brabant duidelijk minder patiënten met COVID-19 op de intensive cares en in de klinieken dan tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis", aldus een woordvoerder. "Ook hebben we nauwelijks te maken met uitval van personeel door een coronabesmetting, omdat we bijna allemaal gevaccineerd zijn. Maar nu leveren we extra zorg die is uitgesteld vanwege corona, de zogenoemde inhaalzorg."

Het ETZ hoefde sinds de recentste besmettingsgolf geen personeel van andere afdelingen te laten bijspringen op de corona-afdelingen. Ook zijn er geen verloven ingetrokken.

De woordvoerder van het ziekenhuis hoopt dat het intrekken van vakanties van het personeel ook later niet nodig zal zijn. "Onze medewerkers staan klaar, desnoods morgen. Maar ze zijn ook moe. Daarom is het goed om eerst op te laden."

Het Medisch Spectrum Twente (MST), met locaties in Enschede (twee), Haaksbergen en Oldenzaal, heeft volgens een woordvoerder regelmatig te maken met een nagenoeg volle ic-afdeling, al kwam dat tijdens de recentste besmettingsgolf "in beperkte mate door corona". De ic-capaciteit van het MST is 32 bedden en kan indien nodig worden uitgebreid "door inzet van onze hybride ic."