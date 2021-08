China wordt gezien als het land waar de uitbraak van het coronavirus begon. Het land sloot in maart officieel het coronaboek, toen de regerende Communistische Partij verklaarde dat het virus onder controle was en alles werd vrijgegeven. Het land met bijna 1,4 miljard inwoners meldde woensdag echter 71 besmettingen in 24 uur, het grootste aantal sinds januari. Hoe pakt China nieuwe uitbraken van het coronavirus aan?

Het coronavirus stak deze week de kop weer op in de stad Wuhan, waar de eerste wereldwijd bekende gevallen van COVID-19 werden vastgesteld. De Chinese autoriteiten verplichtten direct alle 11 miljoen inwoners om zich, net als in mei 2020, te laten testen. Ook inwoners van andere steden en de bestuurlijke regio Macau kregen een testverplichting.

Ook kent China geen twijfel als het aankomt op strenge lockdowns in gebieden waar het coronavirus wordt aangetroffen. In Nanjing, waar sinds 20 juli meer dan tweehonderd besmettingen zijn vastgesteld, werden eind juli alle toeristische attracties en culturele locaties gesloten. Bovendien heeft de stad in de afgelopen week alle 9,2 miljoen inwoners twee keer getest.

Wuhan was een van de Chinese steden waar totale afsluiting van de buitenwereld eerder leek te werken; in de zomer van 2020 keerde de stad terug naar het normale leven.

Toegangswegen en woonwijken afgesloten, verplichte quarantaine

De toegangswegen naar de Chinese hoofdstad Peking worden sinds zondag streng bewaakt. Alleen onder strenge voorwaarden mogen mensen de stad in of uit, meldt CNBC.

Volgens The Guardian sluiten de Chinese autoriteiten woonwijken waarin besmettingen zijn vastgesteld af van de buitenwereld. Inwoners die in contact zijn geweest met besmette personen moeten verplicht in quarantaine.

China meldt veel minder besmettingen en coronagerelateerde sterfgevallen dan Nederland. Het Aziatische land meldt ook veel strengere coronamaatregelen.

De coronacijfers van China en Nederland vergeleken Woensdag meldde China 71 besmettingen, het grootste aantal sinds januari. Nederland registreerde dezelfde dag 2.836 besmettingen in de 24 uur ervoor.

China heeft volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO sinds het begin van de corona-uitbraak in het land 120.944 besmettingen gemeld. De WHO meldt voor Nederland 1.869.909 besmettingen.

Volgens de WHO telt China 5.637 coronagerelateerde sterfgevallen. In Nederland zijn dat er volgens de wereldgezondheidsorganisatie 17.829.

De Chinese autoriteiten melden dat tot nu toe ongeveer 1,6 miljard coronaprikken zijn gezet. In Nederland staat de teller op 21 miljoen.

Dit zijn de cijfers zoals China ze zelf naar buiten brengt. Of die volledig zijn, is lastig te controleren.

Diepvriesvoedsel onder extra toezicht

In reactie op de recente opleving van het coronavirus neemt China ook maatregelen die economische gevolgen kunnen hebben. Het land zet bijvoorbeeld de invoer van diepgevroren voedsel opnieuw volgens Chinese media onder intensief toezicht.

Eerder dit jaar veroorzaakten de massale tests en desinfectie van diepvriesproducten voor opstoppingen in havens en lange vertragingen bij de douane. De Chinese autoriteiten nemen het risico op herhaling van die situatie voor lief.

Het land gaat niet mee in de mening van Gezondheidsinstituten als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Amerikaanse gezondheidsdienst (CDC), die de waarschijnlijkheid van een overdracht van het coronavirus via diepvriesvoedsel onwaarschijnlijk achten.

Ongevaccineerde leerlingen niet naar school

Sommige lokale autoriteiten lieten eerder die maand weten dat scholieren in september pas weer welkom zijn op school wanneer zijzelf en hun hele familie volledig is gevaccineerd. In sommige steden zijn ongevaccineerde inwoners ook niet meer welkom in hotels, restaurants en evenementenlocaties.

China deed eind juli een oproep aan scholen om leerlingen vanaf twaalf jaar te vaccineren. BBC News schrijft dat de autoriteiten de vaccinatiecampagne onder jongeren gaan uitbreiden in reactie op het oplopend aantal besmettingen.

De Chinese autoriteiten hopen voor het eind van het jaar 80 tot 85 procent van de bevolking te hebben gevaccineerd. Wetenschappers in het land zijn volgens Chinese media te spreken over de maatregelen van de overheid maar houden volgens Chinese media rekening met een nieuwe massale uitbraak van het coronavirus als de handhaving achterblijft.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.