Het aantal positieve coronatests is in de afgelopen week gehalveerd ten opzichte van een week eerder (21.005 om 41.771), meldt het RIVM dinsdag in de wekelijkse update. Het aantal ziekenhuisopnames daalde licht ten opzichte van vorige week.

Afgelopen week werden er 541 ziekenhuisopnames gemeld, iets minder dan de 564 van de week ervoor. Het aantal mensen dat werd opgenomen op de intensive care steeg wel iets (130 tegenover 115).

Volgens het RIVM is de piek van de ziekenhuiscijfers daarmee bereikt. Demissionair premier Mark Rutte zei vorige week al dat deze week het niveau wordt bereikt waarbij het aantal ziekenhuisopnames niet verder stijgt. Het RIVM verwacht dat de ziekenhuiscijfers later deze week gaan dalen.

Het percentage positieve tests daalde ook. Van de ruim 166.000 bij de GGD afgenomen tests bleek 12,4 procent positief. Wel werden er ruim minder tests afgenomen dan een week eerder. Van de 295.000 afgenomen tests bleek vorige week 13,6 procent positief.

De meeste positieve tests worden afgenomen bij personen in de leeftijdsgroep van 15 tot en met 29 jaar. In die groep worden 42 procent van de positieve tests afgenomen. Daarbij heeft de leeftijdsgroep van vijftien tot en met negentien jaar het grootste aandeel (16,2 procent), gevolgd door de groep van 20 tot en met 24 jaar (14,6 procent) en de leeftijdsgroep van 25 tot en met 29 jaar (11 procent).

De recentste R-waarde ligt op gemiddeld 0,69. Dat betekent dat 100 mensen gemiddeld 69 anderen besmetten. Vorige week kwam het reproductiegetal met een waarde van 0,8 voor het eerst sinds 22 juni weer onder de 1. Op 16 juli lag de R-waarde met 2,91 nog op het hoogste niveau ooit.

Van 83 procent van de testuitslagen is de vaccinatiestatus bekend. 11,5 procent van de geteste personen bleek volledig te zijn gevaccineerd, 88,5 procent was dat niet.