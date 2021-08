Sommige landen overwegen hun bevolking een derde (of in het geval van Janssen tweede) dosis van een coronavaccin aan te bieden, of zijn daar zelfs al mee begonnen. Is zo'n extra prik echt nodig? Dit is wat we er tot nu toe over weten.

Om met de deur in huis te vallen: het is nog niet duidelijk of mensen in Nederland een derde prik moeten halen, voor welke bevolkingsgroepen dat dan zou gelden en wanneer dat zou moeten gebeuren.

Het kabinet, dat de beslissing moet nemen over een extra prik, laat zich adviseren door de Gezondheidsraad. Een woordvoerder van de Gezondheidsraad bevestigt dat het demissionaire kabinet heeft gevraagd om een advies over een derde dosis. Momenteel is er echter "te weinig wetenschappelijke onderzoek om dat advies op de korte termijn te verwachten".

Het kabinet verwacht in het najaar wel een advies van het Outbreak Management Team (OMT) en de Gezondheidsraad te hebben ontvangen. Dan wordt er besloten of volledig gevaccineerde mensen een extra prik kunnen ontvangen om beter beschermd te zijn tegen COVID-19.

De adviesorganen noemden het eerder al wel "aannemelijk dat een boostervaccinatie of vaccinatie met een aangepast SARS-CoV-2-vaccin in het verschiet ligt". Mogelijk worden bijvoorbeeld alleen ouderen en medisch kwetsbaren opnieuw geprikt, als blijkt dat zij dan extra beschermd zijn.

In juni werd bekend dat ook ziekenhuizen zelf onderzoeken of kwetsbare patiënten meer prikken nodig hebben om goed beschermd te zijn tegen COVID-19. Ziekenhuizen constateerden dat mensen met een zwakke afweer ook na twee vaccinaties soms alsnog zo ziek werden dat ze opgenomen moesten worden.

Sommige landen wachten niet en dat leidt tot kritiek

Er is dus nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar extra vaccindoses. Dat weerhield onder meer Israël, Rusland en Turkije er niet van om alvast een derde prik aan te bieden aan kwetsbaren. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland willen daar in september mee beginnen.

In Nederland wil de Gezondheidsraad echter grondig uitzoeken of de baten opwegen tegen de kosten. Daar speelt het beleid van andere landen, die zich lijken te bedienen van het motto 'baat het niet dan schaadt het niet', volgens een woordvoerder "geen enkele rol" bij.

Hoewel het de plicht is van een regering om haar bevolking zo goed mogelijk te beschermen, leidt het uitdelen van een derde prik ook tot kritiek. Het zorgt voor scheve gezichten wanneer voornamelijk rijke landen spreken over een mogelijke derde prik, terwijl in met name Afrika en het Midden-Oosten veel mensen nog niet eens hun eerste prik hebben gehad.

Naast de ethische bezwaren leidt de ongelijke verdeling van vaccins ook tot problemen voor landen die van die verdeling profiteren. "Hoe langer vaccinatieongelijkheid duurt, hoe langer de coronapandemie zal duren", legde WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus in juli nog uit tijdens een congres.

Dat komt volgens Tedros omdat in landen waar de vaccinatiegraad laag is, de kans groter wordt dat het virus muteert. Dat kan een variant tot gevolg hebben die beter bestand is tegen de bestaande vaccins. Daardoor zou een eventuele extra dosis mogelijk alsnog geen zin hebben.

Toegevoegde waarde derde prik nog niet onafhankelijk getoetst

Of een derde prik inderdaad leidt tot betere bescherming, is dus nog helemaal niet zeker. Vaccinproducent Pfizer (pdf) concludeerde vorige week wel dat een derde dosis voor een zogenoemde 'boost' kan zorgen, waardoor mensen beter beschermd worden.

Met name mensen die medisch kwetsbaar zijn, vanwege hun gevorderde leeftijd, een onderliggende medische aandoening of het onvermogen om antistoffen aan te maken, zouden volgens Pfizer kunnen profiteren van een extra prik. Dat is echter nog niet voldoende getoetst door onafhankelijke wetenschappers en medische specialisten.

Enkele onderzoeken, waaronder van Pfizer (pdf) zelf, lijken erop te wijzen dat de vaccins na verloop van tijd minder werkzaam worden en dus minder goed beschermen. Ook AstraZeneca constateerde dat de bescherming na een aantal maanden afneemt en dat een derde dosis van hun vaccin voor een boost kan zorgen. Topman Pascal Soriot zei echter tegen CNBC dat het niet zeker is of dat nodig zal zijn.

Derrick Rossi, een van de oprichters van Moderna, zei tegenover CTV News dat een extra dosis "zo goed als zeker nodig is", al heeft zijn bedrijf daar nog geen onderzoek naar gedaan. Een onderzoek naar het vaccin van Janssen suggereerde dat de enkele prik niet voldoende was tegen de deltavariant. Ook die studie is echter nog niet getoetst door andere wetenschappers.

De vaccinproducenten zelf hebben er dus al wel zo hun gedachten over, maar hebben natuurlijk ook baat bij de verkoop van meer vaccins. Aangezien de eerste coronavaccins pas afgelopen december werden gezet, is er nog niets met zekerheid te zeggen over de werking van de vaccins over een periode langer dan acht maanden. Voor echte conclusies is nog meer onafhankelijk onderzoek nodig.

