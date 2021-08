Duitsland begint met een extra coronaprik voor risicogroepen. Vanaf september kunnen ouderen of personen met een zwakke gezondheid zo'n zogenoemde booster krijgen.

De extra prik voor risicogroepen in Duitsland vloeit voort uit zorgen over "een verminderde of snel afnemende" reactie van het afweersysteem (immuunrespons) op corona bij sommige groepen die zijn gevaccineerd. De booster van de fabrikanten Pfizer/BioNTech of Moderna wordt ook aangeboden aan personen die zijn ingeënt met AstraZeneca of Janssen (Johnson & Johnson).

Ook kunnen binnenkort alle jongeren vanaf twaalf jaar een vaccinatie krijgen als ze dat willen. De autoriteiten hopen met de inenting voor tieners veel besmettingen aan het begin van het nieuwe schooljaar te voorkomen.

Het besluit van de gezondheidsministers van de zestien deelstaten, in afstemming met Berlijn, druist in tegen de opvatting van de Duitse vaccinatiecommissie STIKO. Die wil geen algemene aanbeveling voor jongeren tussen de 12 en 18 geven.

Onlangs bleek ook al dat miljoenen Britten naar verluidt op korte termijn een derde prik krijgen. In Israël en Turkije is al begonnen met het toedienen van de extra prik bij zestigplussers. In Nederland besluit het demissionaire kabinet waarschijnlijk in het najaar of volledig gevaccineerde mensen een extra prik moeten ontvangen om beter beschermd te zijn tegen COVID-19.