De Verenigde Staten begonnen half december als een van de eerste landen met vaccineren tegen COVID-19. Hoewel het vaccinatietraject goed van start ging en al snel leidde tot versoepelingen, heeft ook de VS te maken met forse heroplevingen van het virus, met name vanwege de deltavariant. Hoe staat het ervoor?

Volgens cijfers van de Johns Hopkins University is de VS al bijna de gehele pandemie wereldwijd koploper als het gaat om besmettingen en sterftecijfers. Tot op heden raakten meer dan 35 miljoen Amerikanen besmet, ruim 613.000 overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Door de zorgwekkende cijfers maakten de Amerikanen haast met vaccineren, waarmee half december als een van de eerste landen ter wereld begonnen werd. Doordat er maandenlang steevast ruim twee miljoen Amerikanen per dag geprikt werden, volgden in meerdere staten al snel versoepelingen.

Staten volgden elkaar in rap tempo met het beëindigden van lockdowns, terwijl ook de mondkapjesplicht in openbare ruimtes werd losgelaten. Ondertussen stroomden de ziekenhuizen leeg, waardoor president Joe Biden hoopte dat op de nationale feestdag 4 juli alles weer "back to normal" zou zijn. Maar waar het vaccinatietraject bemoedigend van start ging, lijkt het nu echter te stagneren.

De Amerikaanse president hoopte dat op 4 juli 70 procent van de volwassen bevolking geprikt zou zijn, maar de cijfers blijven daar een maand later nog altijd ver van verwijderd. Slechts 58 procent van de Amerikanen (ongeveer 190 miljoen) heeft inmiddels één prik gehaald. Landelijk is net iets meer dan de helft van de Amerikanen volledig gevaccineerd, maar het baart Biden zorgen dat de vaccinatiecijfers de afgelopen weken nauwelijks verder stijgen.

Deltavariant legt gaten op vaccinatiekaart bloot

De Amerikaanse staten mogen in principe zelf weten hoe ze de pandemie aanpakken, waardoor de vaccinatiecijfers tussen verschillende staten behoorlijk uiteenlopen. Net als elders in de wereld krijgt de VS in toenemende mate te maken met de meer besmettelijke deltavariant, die genadeloos blootlegt op welke plekken het vaccinatietraject tekortschiet.

In Vermont is 68 procent van de bevolking inmiddels volledig gevaccineerd, waarmee de staat tot nu toe de hoogste dekkingsgraad heeft. Ook in Massachusetts (65 procent) en Maine (64 procent) zijn al veel mensen volledig geprikt.

Met name in de 'Deep South', de zuidoostelijke staten, blijft de vaccinatiegraad achter. Alabama en Mississippi bungelen met 34 procent onderaan de lijst van staten wat betreft volledig gevaccineerden, terwijl het ook in Arkansas en Louisiana (beide 37 procent) niet wil vlotten.

In Florida, een van de zwaarst getroffen staten, werden de afgelopen dagen recordaantallen besmettingen en ziekenhuisopnames gemeld. In de 'Sunshine State' is nog niet eens de helft van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd.

Anthony Fauci, hoofd van de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM en de belangrijkste medische adviseur van de regering, stelde maandag dat vooral ongevaccineerde Amerikanen besmet raken en in het ziekenhuis opgenomen worden.

Discussie over vaccinatieplicht en mondmaskers

In een poging om de vaccinatiegraad verder op te krikken, worden Amerikanen bepaalde beloningen beloofd als ze zich de komende tijd alsnog laten prikken.

Zo wil Biden dat alle Amerikanen die de komende tijd hun coronaprik inplannen en halen een beloning van 100 dollar (zo'n 85 euro) krijgen. Dat zouden staten en lokale overheden moeten betalen van de 350 miljard dollar die is gereserveerd voor de aanpak van het coronavirus.

Grote werkgevers in de VS, zoals Walmart, Disney, Facebook en Netflix, gaan een stap verder en hebben hun personeel verplicht om zich te laten vaccineren. Biden zei zaterdag op een persconferentie te laten onderzoeken of de federale overheid ook een vaccinatie mag eisen van haar werknemers.

In de tussentijd wil Biden dat Amerikanen op openbare plekken weer mondkapjes gaan dragen. Gezondheidsinstituut CDC raadde vanwege de explosieve toename van het aantal besmettingen Amerikanen al aan om ongeacht hun vaccinatiestatus mondmaskers te dragen op "risicovolle plekken". Op scholen zouden mondkapjes volgens CDC zelfs verplicht moeten worden.

Dat stuit echter op veel verzet van zowel burgers als plaatselijke politici, die soms weigeren een mondkapjesplicht in te stellen in hun staat. Gouverneur Ron DeSantis van Florida tekende zelfs een decreet waarmee hij onder meer scholen en bedrijven verbood mondkapjes verplicht te stellen.