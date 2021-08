Sinds de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge op 19 juli, is het regelmatig ventileren van je huis een van de vier basisregels om het coronavirus te bestrijden. Deskundigen hameren al langer op ventilatie in de strijd tegen de coronapandemie, maar zijn ook kritisch op het huidige ventilatiebeleid. Hoe lucht je je huis dan wel goed?

"Hoe meer virusdeeltjes je inademt, hoe groter de kans dat je besmet wordt", vertelt ventilatie-expert Francesco Franchimon aan NU.nl. Hij promoveerde aan de Technische Universiteit Eindhoven. "In een ruimte waar een besmette persoon aanwezig is en waar niet wordt geventileerd, wordt de concentratie virusdeeltjes die de besmette persoon uitademt niet verdund en dus kunnen die deeltjes de ruimte ook niet verlaten."

Experts reageerden zaterdag in Trouw kritisch op het advies van Rutte tijdens de persconferentie van 19 juli om ervoor te zorgen "dat er minimaal een kwartier per dag frisse lucht door het huis stroomt". Ze vinden het huidige ventilatiebeleid bovendien te vrijblijvend en pleiten voor een speciale adviesgroep die het kabinet en Outbreak Management Team (OMT) adviseert over 'frisseluchtmaatregelen'.

Wat Rutte tijdens die persconferentie zei, komt echter niet helemaal overeen met wat het RIVM adviseert. Dat adviseert namelijk om méér te doen dan slechts een kwartiertje luchten per dag.

"Het is goed om duidelijk onderscheid te maken tussen ventileren en luchten", zegt Alvin Bartels, beleidsadviseur Infectiepreventie bij het RIVM. "Ventileren is het continu verversen van binnenlucht met verse buitenlucht. En luchten is het wijd tegenover elkaar openzetten van ramen en deuren om snel de binnenlucht te verversen."

Het advies van het RIVM is dan ook om 24 uur per dag te ventileren door bijvoorbeeld de ramen op een kier te zetten, ventilatieroosters open te houden of het mechanische ventilatiesysteem continu aan te houden. Daarbovenop raadt het RIVM aan om dagelijks "een aantal keer per dag" ongeveer tien tot vijftien minuten te luchten. Hoe vaak precies, meldt het instituut niet.

Na deze situaties zou je volgens het RIVM in elk geval moeten luchten: Na het koken

Na het douchen

Als je met producten als verf of lijm hebt gewerkt

'Frisse lucht speelt beperkte rol in bestrijding pandemie'

"Thuis speelt frisse lucht maar een heel beperkte rol, omdat je daar niet altijd de anderhalvemetermaatregel kan handhaven", zegt ventilatie-expert Franchimon. Hij benadrukt dat ventilatie en luchten de anderhalvemeterregel niet kunnen vervangen.

Toch vindt hij het goed om thuis bewust met frisse lucht bezig te zijn. Zo benadrukt hij dat het belangrijk is dat er een goede doorstroming van de lucht in huis is, door - zoals ook het RIVM adviseert - regelmatig te luchten. Franchimon pleit verder voor meer gebruik van CO2-monitoring met bijvoorbeeld CO2-meters, zoals in België veel gebeurt. Die geven aan wanneer het nodig is om te luchten.

Franchimon gebruikt voor de beste luchtverversing thuis een vergelijking met vroeger, toen in veel huizen nog werd gerookt. "Meestal werden dan de ramen opengezet om te voorkomen dat een kamer blauw zou komen te staan. En als het bezoek weg was, werden alle ramen geopend om de sigarettengeur weg te krijgen. Ventileer en lucht het huis alsof iemand binnen rookt."

Ook kan het volgens Franchimon verstandig zijn om voor ramen tegen elkaar open te zetten als er mensen op bezoek zijn. Het RIVM heeft daar wel een kanttekening bij: als je ramen tegenover elkaar open zet, zorg er dan voor dat er geen luchtstroom van de ene naar de andere persoon ontstaat. Daardoor kunnen eventuele virusdeeltjes namelijk juist in de richting van een onbesmette persoon geblazen worden.

Franchimon: "Het grootste probleem is naar mijn mening dat het belang van ventileren uit ons collectieve geheugen is verdwenen. Ventileren was 150 jaar geleden bedoeld om infecties te bestrijden. Maar door de opkomst van vaccinaties en antibiotica zijn we de aandacht hiervoor in de loop der tijd verloren."

