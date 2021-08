Steeds meer landen bedenken initiatieven om mensen die nog over een coronaprik twijfelen over de streep te trekken. Zo wil de Amerikaanse president Joe Biden mensen die zich de komende tijd laten vaccineren 100 dollar geven, terwijl Tsjechische ambtenaren er twee extra vakantiedagen voor krijgen. Een overzicht.

Slowakije: loterij met prijzen tot 2 miljoen euro

Slowakije is in de afgelopen maand begonnen met een loterij voor gevaccineerden. Ze kunnen prijzen tot 2 miljoen euro winnen.

Daarnaast kunnen Slowaken die hun landgenoten kunnen overhalen losse geldprijzen krijgen. Zij maken kans op 30 tot 90 euro wanneer de overtuigde persoon zich volledig laat vaccineren. Hoe ouder deze persoon is, des te hoger het geldbedrag.

Rusland: bedrijven verloten sneeuwscooters en auto's

De Russische overheid biedt waardebonnen ter waarde van 1.000 roebel (ongeveer 12 euro) uit aan Russen boven de zestig die voor een prik kiezen. Eerder verlootte burgemeester Sergey Sobyanin van Moskou vijf auto's onder gevaccineerde inwoners van zijn stad.

Grote Russische bedrijven verloten cadeaus onder hun medewerkers, zodat zij zich laten vaccineren. Gevaccineerden maken kans op onder meer sneeuwscooters, geld en auto's. Ook worden vrije dagen en gratis vakanties beloofd. Vanwege de flinke hoeveelheid grote bedrijven in het land kunnen dergelijke acties veel verschil maken.

Verenigde Staten: beloning van 100 dollar

Alle Amerikanen die de komende tijd hun coronaprik halen, zouden een beloning van 100 dollar (zo'n 85 euro) zouden moeten krijgen, zo zei de Amerikaanse president Joe Biden deze week. Sinds vrijdag geeft de stad New York burgers al zo'n beloning. Biden roept andere Amerikaanse staten en gemeenten op de beloningen zo snel mogelijk te verstrekken.

Eerder organiseerden verschillende Amerikaanse staten vaccinatieloterijen om mensen over de streep te trekken.

Tsjechië: twee extra vakantiedagen voor ambtenaren

De Tsjechische regering biedt ambtenaren een extraatje aan om ze over te halen. Medewerkers van overheidsorganisaties krijgen namelijk twee extra vakantiedagen als ze zich laten inenten.

"Maximale vaccinatie is onze inzet, om ons te beschermen tegen besmettingen uit het buitenland", aldus premier Andrej Babis afgelopen vrijdag. "Dit is onze hoofdtaak: prikken, prikken en nog eens prikken."

Griekenland: tegoedbon en onbeperkt mobiel internet voor jongeren

Griekse jongeren krijgen een tegoedbon van 150 euro als ze zich laten inenten. De circa 940.000 Grieken van 18 tot 25 jaar krijgen een zogeheten vrijheidspas als ze zich dit jaar minstens één keer laten vaccineren.

Zij kunnen de tegoedbon sinds 15 juli gebruiken voor zomervakanties en culturele activiteiten. Daarnaast krijgen ze in augustus gratis onbeperkt mobiel internet voor hun smartphones.

Polen: gevaccineerden kunnen ruim 200.000 euro winnen

In Polen is er een loterij voor mensen die al tegen corona zijn ingeënt om zo anderen aan te sporen zich te laten vaccineren. De winnaars kunnen geldprijzen tot 223.000 euro of een auto winnen.

De loterij is 1 juli van start gegaan. Iedere tweeduizendste deelnemer wint minstens 110 euro. De laatste prijstrekking vindt plaats op 6 oktober. Dan zijn er twee geldprijzen van ruim 200.000 euro en twee auto's te winnen.

En hoe zit het met Nederland?

Voor zover bekend zijn er in Nederland geen plannen om (boven op het coronapaspoort) mensen die toch een prik nemen extra te belonen.

