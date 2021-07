Tieners tussen de twaalf en zeventien jaar oud kunnen vanaf dit weekeinde ook gevaccineerd worden met het coronavaccin van Moderna. Dat heeft het demissionaire kabinet vrijdag besloten naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad van donderdag. Tot nu toe kregen tieners alleen het Pfizer-vaccin toegediend. Dat zal gezien de grote voorraad voorlopig ook zo blijven.

Het kabinetsbesluit heeft met name gevolgen voor de vaccinatiecampagne op de eilanden Saba en Sint-Eustatius, waar uitsluitend met het Moderna-vaccin geprikt wordt.

Jongeren in Nederland krijgen ondanks het besluit voorlopig alleen het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Er is voorlopig meer dan genoeg voorraad van het Pfizer-vaccin beschikbaar en de leveringen zijn stabiel, laat GGD GHOR Nederland weten.

Eerder keurde het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) het Moderna-vaccin al goed voor deze leeftijdsgroep. Het vaccin biedt tieners voldoende bescherming tegen COVID-19 en kan veilig worden toegediend. De inzet van het vaccin bij tieners kan bijdragen aan het afremmen van de epidemie, oordeelde de Gezondheidsraad donderdag.

Na de inenting met het Moderna-vaccin kunnen er, net als bij de Pfizer-prik, twee heftige bijwerkingen ontstaan: een ontsteking van de hartspier (myocarditis) en ontsteking van het hartzakje (pericarditis). Dit komt echter zelden voor. Na twintig miljoen gezette Moderna-prikken in Europa zijn er slechts 38 meldingen van deze bijwerkingen bekend. De meeste patiënten waren binnen enkele dagen hersteld.

Niet duidelijk of inzet tot versnelling van vaccinatieprogramma leidt

Het is de vraag of de inzet van het Moderna-vaccin tot een significante versnelling van het vaccinatieprogramma zal leiden. In Nederland wordt het Pfizer-vaccin het meest gebruikt (14,75 miljoen prikken). Tot dusver zijn ruim 1,7 miljoen prikken met een dosis van het Moderna-vaccin gezet.

Het ministerie van Volksgezondheid maakte eerder deze week nog bekend dat jongeren die hun tweede prik op 16 augustus of later hadden gepland hun afspraak met twee weken konden vervroegen, omdat begin augustus ruim voldoende Pfizer-vaccins op voorraad zouden zijn. Ook waren er voldoende prikslots over.