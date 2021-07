De Amerikaanse president Joe Biden wil dat alle Amerikanen die de komende tijd hun coronaprik inplannen en halen een beloning van 100 dollar (zo'n 85 euro) krijgen. Voor de actie zou een bedrag van 350 miljard dollar zijn gereserveerd.

Het zou gaan om een "extra stimulans" om de vaccinatiegraad sneller te laten stijgen. Biden roept Amerikaanse staten en gemeenten op de beloningen zo snel mogelijk te verstrekken.

Onlangs werd al bekend dat de stad New York burgers vanaf vrijdag een beloning van 100 dollar aanbiedt om ze over te halen zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Ook de Amerikaanse metropool hoopt daarmee het percentage ingeënte personen te verhogen, nu het aantal nieuwe besmettingen weer oploopt. Het geld voor de eerste prik krijgen ze bij vaccinatiecentra die door de stad worden gerund.

Biden wil verder dat alle burgers in overheidsdienst aantonen dat ze volledig tegen COVID-19 zijn ingeënt. Doen ze dat niet, dan moeten ze een mondkapje dragen en zich regelmatig laten testen. De regel geldt ook voor het personeel van de nationale (federale) overheid, die met ruim vier miljoen werknemers de grootste werkgever van het land is.

Biden gaf verder de opdracht tot een onderzoek naar een vaccinatieplicht bij defensie. Het ministerie van Veteranenzaken nam volgens de president al het verstandige en belangrijke besluit om van zijn zorgverleners en personeel een volledige vaccinatie te eisen.

In de Verenigde Staten hebben zo'n zeven op de tien volwassenen een eerste coronaprik gehad. Zes op de tien volwassenen zijn daarnaast al volledig ingeënt, zo blijkt uit data van The New York Times.

Ook het vaccineren van tieners gaat snel in het land. 66,9 procent van de tieners heeft een eerste prik gehad en bijna 60 procent is al volledig beschermd.