De corona-uitbraak in de Enschedese discotheek Aspen Valley is waarschijnlijk veroorzaakt door één met het coronavirus besmette persoon die in bezit was van een geldig testbewijs, blijkt uit onderzoek van de gemeente. In totaal raakten op die avond eind juni bijna tweehonderd bezoekers besmet met het virus.

Nadat eind juni meerdere personen positief waren getest na een bezoek aan de nachtclub, werden bezoekers opgeroepen zich te laten testen. Hier werd volgens de GGD "massaal" gehoor aan gegeven. Daardoor konden de gemeente en de GGD uitgebreid onderzoek verrichten naar hoe de cluster van besmettingen heeft kunnen ontstaan.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat Aspen Valley die avond geen steken heeft laten vallen bij de toegangscontrole. De besmettelijke persoon zou namelijk in bezit zijn geweest van een geldig testbewijs.

"De landelijke discussie over de periode van veertig uur tussen testen en toegang en de commotie over 'Dansen met Janssen' hebben laten zien dat ook bij zorgvuldige toegangscontrole niet kan worden uitgesloten dat er een (onbewust) besmette bezoeker kan binnenkomen", aldus de gemeente.

'Buitengewoon groot aantal personen op één locatie besmet'

Op basis van de informatie uit het bron- en contactonderzoek, naast aanvullend onderzoek op locatie en een onderzoek naar de ventilatie, is de conclusie dat er waarschijnlijk sprake is geweest van een superspreaderevent. "Dit houdt in dat er een buitengewoon groot aantal personen op één locatie is besmet."

Dat één persoon zo veel mensen heeft kunnen besmetten, heeft te maken met de oprukkende deltavariant van het coronavirus. Het virus kon zich verspreiden omdat in de nachtclub veel mensen meezongen, hard aan het praten waren en er onvoldoende ventilatie was.

De gemeente laat weten dat Aspen Valley de deuren weer kan openen zodra het kabinet groen licht geeft aan de nachthoreca.