De provincie Limburg kleurt sinds donderdag ook donkerrood op de coronakaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Vorige week hadden de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Groningen al het hoogste risiconiveau.

Precies twee weken geleden werd heel Nederland aangemerkt als hoogrisicogebied. Het aantal positieve tests en het percentage mensen dat positief testte waren in de gemeente Groningen zelfs zodanig groot, dat die provincie als enige donkerrood kleurde.

Een week later kleurden ook de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel donkerrood op de coronakaart van het ECDC. Een paar weken geleden stond Nederland nog grotendeels op groen, de gunstigste kleur, met hier en daar een oranje vlek.

In vooral Zuid- en West-Europa kleuren de landen roder, vergeleken met een week eerder. Frankrijk heeft nu rode gebieden. Hetzelfde geldt voor Denemarken.

Landen kunnen regels aanpassen op basis van de coronakaart

Op basis van de kleurcodes van de Europese coronakaart kunnen landen besluiten de regels voor onder meer inreizende toeristen aan te passen. Landen kunnen bijvoorbeeld een quarantaineperiode voor niet-gevaccineerden verplichten. Reizigers uit een 'geel' land moeten vanaf 8 augustus bij terugkeer naar Nederland een geldig coronabewijs hebben.

Twee weken geleden pasten onder meer Duitsland en Frankrijk de regels voor Nederlandse toeristen aan. Zo moeten Nederlandse reizigers nu een negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs tonen bij aankomst in Duitsland. Kunnen ze dit niet, dan moeten ze in quarantaine. Dat is ook het geval in Frankrijk, waar niet-gevaccineerde toeristen alleen welkom zijn als ze een negatieve test kunnen overhandigen die binnen 24 uur voor vertrek is afgenomen.