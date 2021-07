Het demissionaire kabinet heeft per 1 juli de normen voor luchtverversing in de horeca versoepeld, ruim onder de internationale standaard van de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De horecasector trok hierover in oktober al aan de bel. In gesprek met NRC zeggen ook deskundigen het kabinetsbesluit onbegrijpelijk te vinden, zeker in coronatijd.

De afgezwakte ventilatienormen vloeien voort uit een wijziging van de drank- en horecawet per 1 juli. In de nieuwe wet komen tal van inrichtingseisen voor de horeca, inclusief de ventilatie-eis, te vervallen.

Atze Boerstra, binnenmilieuspecialist en hoogleraar Building Services Innovation bij de TU Delft, zegt in gesprek met de krant dat je de ventilatie-eisen voor de horeca in coronatijd eerder zou willen verhogen. Hij noemt de nieuwe eisen "internationaal gezien absurd laag". Ook andere deskundigen plaatsen vraagtekens bij de handelswijze van de overheid.

Branchevereniging Binnenklimaat Nederland trok samen met Koninklijke Horeca Nederland al in oktober aan de bel over de op handen zijnde versoepeling. "De eisen worden vijf keer minder", zei directeur van Binnenklimaat Nederland Remi Hompe eind juni tegen BNR. "Wij hebben aangegeven dat als dat gebeurt, dat een risicostijging is voor besmettingen met corona."

Los van het coronavirus is goede ventilatie binnen essentieel, aldus Hompe in gesprek met de radiozender. "Je zit 90 procent van de tijd binnen. De horeca is voor corona ook wel een risico-omgeving."

KHN: 'Helemaal niets gebeurd met onze input'

Koninklijke Horeca Nederland schreef in oktober samen met Binnenklimaat Nederland een brief aan de Tweede Kamer. De twee brancheorganisaties vreesden dat de nieuwe regels tot minder ventilatie zouden leiden in nieuwe zaken.

"Er is helemaal niets gebeurd met onze input", zei Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, in gesprek met BNR. "De meeste ondernemers hebben de afgelopen jaren meer geïnvesteerd dan zelfs nodig was om het aantrekkelijk en veilig te houden binnen."