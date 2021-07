Nederlandse vakantiegangers die deze zomer naar België willen reizen, hoeven niet te vrezen dat de hoge besmettingsgraad in hun veiligheidsregio roet in het eten gooit. Een inreisverbod voor Nederlanders is volgens het Belgische kabinet niet aan de orde.

In het recentste ministerieel besluit is opgenomen dat er geen inreisverbod wordt ingesteld voor reizigers uit de EU en de Schengenlanden Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. Reizigers uit een hoogrisicoland buiten de EU krijgen daar mogelijk wel mee te maken. Een woordvoerder van het Belgische kabinet bevestigt dat het woensdag is ingegaan.

Zolang Nederlanders en andere Europeanen een geldig coronacertificaat hebben, kunnen ze België dus betreden. Zo'n certificaat kun je krijgen als je minstens twee weken geleden volledig tegen COVID-19 bent gevaccineerd, kunt aantonen dat je minder dan een half jaar geleden van corona bent hersteld of als je maximaal 72 uur eerder negatief op het coronavirus bent getest.

Wel moeten alle reizigers - dus ook EU-burgers - die langer dan 48 uur in België verblijven een Passagier Lokalisatie Formulier invullen.

Eerder op woensdag werd het coronarisiconiveau in de regio's Twente, Flevoland, Friesland, Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, Limburg-Noord en de drie Gelderse veiligheidsregio's verlaagd van 'zeer ernstig' naar 'ernstig'. Drenthe stond al op het laatstgenoemde niveau.

Zeeland ging juist van 'ernstig' naar 'zeer ernstig', een risiconiveau waar de resterende veertien veiligheidsregio's al op stonden.