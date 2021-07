Voor nog eens negen veiligheidsregio's geldt het hoogste coronarisiconiveau niet meer, blijkt woensdag uit het coronadashboard. Twente, Flevoland, Friesland, Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, Limburg-Noord en de drie Gelderse veiligheidsregio's voegen zich bij Drenthe, waar al het coronarisiconiveau 'ernstig' gold. Ook Zeeland stond op 'ernstig', maar die provincie is opgeschaald naar 'zeer ernstig'.

Ook in de overige veertien veiligheidsregio's wordt de situatie nog als 'zeer ernstig' bestempeld. Dat houdt in dat er meer dan 250 positieve tests per 100.000 inwoners afgenomen worden.

Het risiconiveau is ernstig als er per 100.000 inwoners tussen de 100 en 250 positieve tests per week worden afgenomen. Ook moeten per miljoen inwoners tussen de 16 en 27 ziekenhuisopnames per week worden gemeld.

Het risiconiveau per veiligheidsregio. Het risiconiveau per veiligheidsregio. Foto: Bart-Jan Dekker

Aantal besmettingen daalt gestaag

Na de snelle oplaaiing van het coronavirus bewegen de besmettingscijfers zich inmiddels weer in een dalende lijn. Begin vorige week werden nog bijna negenduizend positieve tests gemeld. De afgelopen dagen ging het om bijna vierduizend positieve tests.

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog wel, maar het demissionaire kabinet en de ziekenhuizen verwachten dat de stijging zich volgende week omzet in een stabilisatie. Doordat minder Nederlanders besmet raken, hoeven op den duur ook minder inwoners opgenomen te worden in het ziekenhuis.