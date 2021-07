Speekseltests zijn als onderdeel van de coronamaatregelen tijdens de Olympische Spelen aan de orde van de dag voor atleten en andere betrokkenen. In Nederland was deze test er vrijwel alleen voor kinderen jonger dan zes jaar - en in heel uitzonderlijke gevallen ook voor mensen bij wie het heel lastig is om een monster uit de keel en neus te halen. Waarom wordt de speekseltest hier niet vaker ingezet?

Het korte antwoord is dat de speekseltest relatief tijdrovend is en praktisch en logistiek onhandig bleek. De testmethode is sinds maart van dit jaar niet meer in gebruik in Nederland.

De test is hier vrijwel alleen toegepast bij kinderen jonger dan zes jaar. Die moesten een minuut lang een soort spons tussen de tanden en de wang heen en weer bewegen. Het speeksel dat door deze spons werd opgenomen, werd vervolgens in het lab geanalyseerd.

"Het was een alternatief, omdat een PCR-test onprettig was voor hen, met een wattenstaafje dat diep in de neus/keel wordt gebracht. Het bleek echter niet echt een goed alternatief voor kinderen, want soms moesten ze er wel een kwartier op sabbelen om voldoende monstermateriaal te verzamelen. En ook de speekseltest vonden kinderen niet altijd prettig. Nu wordt voor kinderen een PCR-test met een korter wattenstaafje gebruikt", zegt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR. "We hebben geen plannen om de speekseltest op termijn weer te gaan gebruiken."

Ook logistiek gezien zaten er wat haken en ogen aan de speekseltest. Op dit moment zijn er in Nederland 25 laboratoria die op basis van een speekseltest kunnen vaststellen of iemand besmet is met het coronavirus. Ter vergelijking: er zijn ongeveer zestig laboratoria die de huidige coronatests kunnen verwerken. De speekselanalyse moet bovendien snel na afname plaatsvinden, omdat de enzymen in het speeksel het virale materiaal afbreken.

Ten slotte zou de speekseltest een iets minder gevoelige testmethode zijn. RIVM-onderzoeker Chantal Reusken zei vorig jaar in gesprek met NU.nl dat er op basis van nationaal en internationaal onderzoek aanwijzingen zijn dat de speekseltest iets minder gevoelig is dan de huidige test met een keel- en neusmonster.

Bij besmette personen met kleine hoeveelheden virus in de luchtwegen bestaat de kans dat een speekseltest onterecht een negatieve uitslag geeft, schrijft het RIVM. Er is bij de speekseltest dus een iets grotere kans dat je ten onrechte te horen krijgt dat je niet besmet bent met het coronavirus.

Dat neemt niet weg dat de 'pakkans' met een speekseltest reëel is, stelt het RIVM. Zeker in het geval van besmette personen bij wie sprake is van een grote hoeveelheid virusdeeltjes.

