Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat start een onderzoek naar een van de commerciële testaanbieders waarbij Nederlanders hun vakantiecoronatest kunnen laten afnemen, vertelt een woordvoerder van het ministerie dinsdag aan de Volkskrant. Mogelijk wordt het bedrijf buitenspel gezet.

Het gaat om de commerciële testaanbieder Lead Healthcare. Volgens het dagblad klaagden talloze Nederlanders omdat hun testuitslag te laat binnenkwam en over de gebrekkige communicatie vanuit het bedrijf.

Ook zouden Nederlanders in het oosten van het land naar testlocaties zijn gestuurd die niet bleken te bestaan. Als zij verhaal haalden bij Lead Healthcare, zou het bedrijf met de beschuldigende vinger naar het RIVM hebben gewezen.

Het ministerie zou vorige week alle vijftien commerciële testaanbieders hebben aangesproken op de diensten die ze verlenen. De bedrijven kunnen gemaakte kosten declareren bij de overheid, zodat de vakantietests voor Nederlanders gratis zijn. Tot dusver zijn zo'n 1,4 miljoen vakantietests afgenomen.

'Sommige bedrijven nemen werk minder serieus'

"De meeste testbedrijven leveren goed werk", benadrukt de woordvoerder in gesprek met de Volkskrant. "Maar we zien helaas dat een aantal testaanbieders minder serieus met het testen van reizigers omgaat."

Lead Healthcare zou reizigers hebben beloofd om een testuitslag binnen 36 uur op te sturen, terwijl het met ministerie is afgesproken dat dit binnen één dag moet gebeuren. Ook stelt het bedrijf dat het niet verantwoordelijk is voor het te laat ontvangen van een testuitslag en de mogelijke gevolgen daarvan. "Dat is tegen onze afspraak", aldus de woordvoerder van het ministerie.

De krant schrijft dat ze Lead Healthcare herhaaldelijk heeft gevraagd om een reactie op de beschuldigingen vanuit het ministerie. Het bedrijf bleek niet bereikbaar voor een reactie.