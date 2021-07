Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verspreidt vanaf dinsdag weer coronapatiënten over het land om de druk te verdelen. Door de snelle toename van het aantal covidpatiënten zijn er regionale verschillen, meldt het LCPS in een persverklaring.

Om de zorg in alle regio's toegankelijk te houden, wordt het zogeheten Patient Evacuation Coordination Center (PECC) weer volledig opgestart. Het PECC was in de afgelopen periode alleen op piketbasis inzetbaar. Vooral ziekenhuizen in de Randstad zouden hebben gevraagd of bovenregionale patiëntenspreiding weer mogelijk gemaakt kon worden.

Niet alleen de toename van het aantal coronapatiënten zorgt voor extra druk op de zorg, schrijft het LCPS. "De druk wordt versterkt door de vakantieperiode, waardoor er relatief minder capaciteit beschikbaar is."

De ziekenhuizen en demissionair premier Mark Rutte verwachten dat de instroom van patiënten nog zeker een week blijft toenemen en dat daarna een stabilisatie volgt. Dan zouden zo'n achthonderd coronapatiënten opgenomen kunnen zijn.

Dinsdag steeg het aantal opgenomen covidpatiënten tot boven de zeshonderd. Voor het weekend waren dat er nog minder dan vijfhonderd.