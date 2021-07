De scherpe daling in het aantal positieve tests van afgelopen week is nog geen reden om de maatregelen weer te versoepelen. Dat zegt Susan van den Hof, hoofd van het Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten bij het RIVM, dinsdag in gesprek met NU.nl.

Van den Hof benadrukt dat juist door de maatregelen, zoals het sluiten van disco's en het schrappen van grote evenementen, de bron van de meeste besmettingen is weggenomen. Daardoor is de "superverspreiding" is weggevallen.

"De maatregelen hebben gewerkt, maar de situatie kan snel veranderen. Deze daling moet niet worden opgevat als een excuus om weer los te gaan", aldus Van den Hof.

Vooral onder twintigers is het aantal nieuwe positieve tests flink afgenomen. Het gaat om daling van bijna twee derde ten opzichte van vorige week. Net als het totale aantal positieve tests is ook het reproductiegetal gehalveerd (van 1,75 naar 0,8).

"Het is goed nieuws dat het reproductiegetal is gedaald. Op basis van de ziekenhuisopnames staat dat echter nog wel op 1,4. Dat is niet afhankelijk van het testgedrag van mensen, maar loopt wel iets achter." Het daadwerkelijke reproductiegetal zal daarom volgens Van den Hof "ergens tussen de 0,8 en 1,4" liggen.

Verspreiding onder ouderen blijft dankzij vaccinaties beperkt

Naast het wegnemen van de bron van de meeste besmettingen heeft de nog altijd stijgende vaccinatiegraad sterk bijgedragen aan de de daling van het aantal nieuwe positieve tests.

"De verspreiding vanuit jongeren naar ouderen is beperkt gebleven en dat is echt de verdienste van de vaccinatiegraad in oudere leeftijdsgroepen", aldus Van den Hof.

"Ook bij oudere leeftijdsgroepen daalt het aantal nieuwe besmettingen weer, maar de eerdere stijging was daar ook al veel kleiner dan bij jongeren. Zonder vaccinaties waren de cijfers bij ouderen net zo snel gestegen als bij jongeren, maar dat is niet gebeurd."

Volgens Van den Hof bevestigen de cijfers nogmaals dat vaccins kunnen voorkomen dat mensen elkaar besmetten, al is het bij de besmettelijke deltavariant nog niet precies duidelijk hoe effectief ze zijn.

55 Rutte: 'Verbod op meerdaagse festivals wordt verlengd tot september'

Deze week piek verwacht in ziekenhuisopnames

In tegenstelling tot de besmettingscijfers nam het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen week nog fors toe. Demissionair premier Mark Rutte stelde maandag dat die cijfers waarschijnlijk vanaf volgende week zullen stabiliseren en dalen.

"De verwachting is dat we deze week de piek in de ziekenhuiscijfers meemaken. Die verwachting is op basis van het patroon in de meldingen, omdat het aantal meldingen bij ouderen beperkt blijft en bij jongeren sterk afneemt", legt Van den Hof uit.

De ziekenhuiscijfers blijven altijd achter bij de besmettingscijfers. Bij mensen die vanwege een coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen worden, zit er gemiddeld een week tussen hun positieve test en de opname.