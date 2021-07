Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is gestegen tot 616, blijkt dinsdag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het grootste aantal sinds half juni en een toename van 39 ten opzichte van maandag.

Op dit moment liggen 457 coronapatiënten op de verpleegafdelingen, 20 meer dan maandag. Op de intensive care (ic) liggen 159 coronapatiënten, een stijging van 19 ten opzichte van maandag.

Op de verpleegafdelingen zijn in de afgelopen 24 uur 100 nieuwe coronapatiënten binnengekomen. Op de ic's werden 17 mensen binnengebracht.

Volgende week wordt het niveau bereikt waarbij het aantal ziekenhuisopnames niet meer verder zal stijgen, zei demissionair premier Mark Rutte maandag. "Het is daar hard werken, maar beheersbaar", aldus de premier. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis zal waarschijnlijk nog stijgen tot ongeveer achthonderd.

Al bijna twee weken lang neemt het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen toe. Na het doorvoeren van grootschalige versoepelingen op 26 juni wist het virus zich weer volop te verspreiden. Dat is deels het gevolg van de besmettelijkere deltavariant.