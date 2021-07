Veel Nederlandse vakantiegangers moeten deze zomer in het buitenland een coronatest ondergaan, nu het demissionaire kabinet vanaf 8 augustus een coronabewijs vraagt van iedereen die terugkomt uit een EU-land met een geel reisadvies. Dit kan een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs zijn. Voor reizigers uit Spanje, Andorra, Cyprus en Portugal gelden de nieuwe regels al. Een overzicht van wat het testen op COVID-19 kost in populaire vakantielanden.

De test voor terugkeer naar Nederland mag een PCR-test zijn van maximaal 48 uur oud of een antigeentest van maximaal 24 uur oud. Mensen die volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van het coronavirus kunnen dit aantonen in de CoronaCheck-app.

Andere reizigers moeten zich voor hun terugreis laten testen in het land waar zij verblijven. Vaak is dat voor eigen kosten. Reizigers die bij terugkeer geen coronabewijs bij zich hebben, riskeren een boete.

PCR-testen in België en Frankrijk rond de 50 euro

Ga je naar België? De maximum adviesprijs voor een PCR-test in het land is 55 euro. Een snellere PCR-test, met resultaat binnen drie uur, kost 120 euro. Voor een antigeentest, te koop in apotheken, moet 16,85 euro worden betaald.

Frankrijk laat toeristen sinds 7 juli zelf betalen voor een coronatest in een van de door overheid gefinancierde testlocaties. Tot dan toe was zowel de PCR- als de antigeentest gratis voor vakantiegangers uit het buitenland. Voor een PCR-test wordt 49 euro in rekening gebracht, een snellere antigeentest kost volgens de Franse regering 29 euro. Testen kan onder meer bij huisartsen en apotheken.

Fransen kunnen de kosten terugkrijgen via hun verzekering, voor Nederlanders is dat bij tests zonder klachten of medische aanleiding meestal niet het geval. Volwassenen die een groot evenement of een culturele instelling in Frankrijk willen bezoeken, moeten een gezondheidspas kunnen tonen. Nederlanders kunnen volgens de ANWB daar de CoronaCheck-app voor gebruiken.

Testprijzen in VK, Duitsland, Italië en Spanje lopen uiteen

De kosten voor PCR- en antigeentesten lopen erg uiteen in het Verenigd Koninkrijk. Een PCR-test kost tussen ongeveer 45 tot ruim 400 euro. De prijs voor een antigeentest begint bij ongeveer 30 euro. De goedkopere testen zijn onder meer verkrijgbaar via luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties.

Ook in Duitsland kunnen de prijzen verschillen. Zo kost een PCR-test op de luchthaven van München 128 euro en kunnen mensen voor diezelfde test bij een testlocatie in de stad 75 euro kwijt zijn. In Duitsland kunnen mensen zich onder meer bij vliegvelden, treinstations, apotheken en gezondheidsautoriteiten laten testen. Een PCR-test is gratis voor mensen die coronaklachten hebben of tot een risicogroep behoren.

Testen in Italië kan onder andere op vliegvelden of bij commerciële laboratoria. Antigeentests kunnen ook worden afgenomen bij veel huisartsen en apotheken. Ook hier kunnen de prijzen flink verschillen, van 50 tot 125 euro of meer voor een PCR-test. De minimumprijs voor een sneltest ligt meestal rond de 40 euro.

Toeristen kunnen in Spanje een test laten afnemen bij vliegvelden, privéklinieken, commerciële laboratoria en in sommige regio's ook bij apotheken en tandartsen. De prijs van een PCR-test kan variëren van 85 tot zeker 135 euro. Een antigeentest is goedkoper en kan rond de 40 euro kosten.

Paar tientjes voor coronatest in Griekenland, vaak gratis in Oostenrijk

Ook toeristen in Griekenland moeten vanaf 8 augustus bij terugkeer naar Nederland een geldig coronabewijs hebben. Reizigers uit Griekenland kunnen zich laten testen in de grotere ziekenhuizen, gezondheidscentra en privéklinieken. Een PCR-test kost ongeveer 40 euro en voor een antigeentest moet ongeveer 10 euro worden neergeteld.

In veel gevallen is je in Oostenrijk laten testen via een PCR- of antigeentest gratis. Dat kan in een officiële teststraat, na aanmelding vooraf of bij een apotheek. In sommige gevallen moet je betalen voor een PCR test.

Testen op eigen kosten in Zwitserland, Marokko en Turkije

In Zwitserland kunnen reizigers zich onder meer laten testen op de vliegvelden van Zürich, Basel en Genève. De Zwitserse overheid heeft hier een overzicht gemaakt van alle testlocaties in het land. De kosten voor een test om te reizen worden niet vergoed door de overheid en verschillen per testlocatie.

Op het vliegveld in Zürich liggen de kosten, afhankelijk van op welke testlocatie je een test af laat nemen, tussen de 80 Zwitserse frank (ongeveer 74 euro) voor een antigeentest en tot wel 240 frank (ongeveer 222 euro) voor een PCR-test. Reizigers betalen op het vliegveld van Basel 40 euro voor een antigeentest en 100 euro voor een PCR-test.

In Marokko verschillen de procedures per testlocatie. Een overzicht van die locaties is te vinden op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Als je naar Turkije reist kun je op de luchthavens van Istanboel terecht voor een PCR-test. De prijzen beginnen bij 250 lira (omgerekend 24,75 euro). In de stad zelf zijn tests niet alleen mogelijk bij de publieke en private ziekenhuizen, maar ook in wijkklinieken. De prijzen lopen grofweg uiteen van 24,75 euro tot ongeveer 75 euro.

Ook op de luchthavens van Dalaman en Antalya, waar veel zonaanbidders zullen landen, zijn testcentra. In Antalya kost een PCR-test 170 lira (omgerekend 16,84 euro).