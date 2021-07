Veel Nederlandse vakantiegangers moeten deze zomer in het buitenland een coronatest ondergaan, nu het demissionaire kabinet vanaf 8 augustus een coronabewijs vraagt van iedereen die terugkomt uit een EU-land met een geel reisadvies. Dit kan een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs zijn. Voor reizigers uit Spanje, Andorra, Cyprus en Portugal gelden de nieuwe regels al. Een overzicht van wat het testen op COVID-19 kost in vier populaire vakantielanden.

De test voor terugkeer naar Nederland mag een PCR-test zijn van maximaal 48 uur oud of een antigeentest van maximaal 24 uur oud. Mensen die volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van het coronavirus kunnen dit aantonen in de CoronaCheck-app.

Andere reizigers moeten zich voor hun terugreis laten testen in het land waar zij verblijven. Vaak is dat voor eigen kosten. Reizigers die bij terugkeer geen coronabewijs bij zich hebben, riskeren een boete.

Frankrijk laat toeristen sinds 7 juli zelf betalen voor een coronatest in een van de door overheid gefinancierde testlocaties. Tot dan toe was zowel de PCR- als de antigeentest gratis voor vakantiegangers uit het buitenland. Voor een PCR-test wordt 49 euro in rekening gebracht, een snellere antigeentest kost volgens de Franse regering 29 euro. Testen kan onder meer bij huisartsen en apotheken.

Fransen kunnen de kosten terugkrijgen via hun verzekering, voor Nederlanders is dat bij tests zonder klachten of medische aanleiding meestal niet het geval. Volwassenen die een groot evenement of een culturele instelling in Frankrijk willen bezoeken, moeten een gezondheidspas kunnen tonen. Nederlanders kunnen volgens de ANWB daar de CoronaCheck-app voor gebruiken.

In Duitsland kunnen mensen onder meer bij vliegvelden, treinstations, apotheken en de gezondheidsautoriteiten terecht voor een coronatest. Een PCR-test is gratis voor mensen die coronaklachten hebben of tot een risicogroep behoren. Testen puur voor terugkeer naar eigen land is voor eigen rekening. De testprijzen verschillen. Zo kost een PCR-test op de luchthaven van München 128 euro en kunnen mensen voor diezelfde test bij een testlocatie in de stad 75 euro kwijt zijn.

Testen in Italië kan onder andere op vliegvelden of bij commerciële laboratoria. Antigeentests kunnen ook worden afgenomen bij veel huisartsen en apotheken. Ook hier kunnen de prijzen flink verschillen, van 50 tot 125 euro of meer voor een PCR-test. De minimumprijs voor een sneltest ligt meestal rond de 40 euro.

Overigens is het vanaf 6 augustus in Italië verplicht om een coronapas op zak te hebben als je binnen in bijvoorbeeld een restaurant, bar of museum wil zijn. Ook hier zou de CoronaCheck-app voor Nederlanders uitkomst moeten bieden.

Toeristen kunnen in Spanje een test laten afnemen bij vliegvelden, privéklinieken, commerciële laboratoria en in sommige regio's ook bij apotheken en tandartsen. De prijs van een PCR-test kan variëren van 85 tot zeker 135 euro. Een antigeentest is goedkoper en kan rond de 40 euro kosten. Het huidige reisadvies voor Spanje is geel. Nederlanders die terugkeren moeten daarom een vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag of een herstelbewijs van het coronavirus laten zien.