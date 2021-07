Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigden maandag aan dat meerdaagse festivals tot september niet door kunnen gaan en dat de regels voor reizen naar het buitenland worden aangepast. Dit zijn de antwoorden op de vragen over de nieuwe coronaregels die jullie stelden op ons reactieplatform NUjij.

Reizen

Op basis van welke gegevens wordt een reisadvies bepaald? En op welke momenten kan de kleur weer veranderen?

Sinds maandag krijgen bijna alle landen een groene of gele kleurcode. Alleen wanneer in een land een zorgwekkende virusvariant rondwaart die nog niet in Nederland is gesignaleerd, wordt reizen naar dat land ontraden.

Of een land groen of geel is, wordt bepaald aan de hand van de coronakaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Zij bepalen aan de hand van het aantal positieve tests en het percentage positieve tests of een land een hoger risiconiveau krijgt. Maar het ministerie kijkt ook naar de vaccinatiegraad en de druk op de zorg in een land. Op basis daarvan wordt een land onderverdeeld in groen (geen risico's) of geel (let op, veiligheidsrisico's).

Geldt deze maatregel alleen voor Nederlanders die uit het buitenland terugkeren? Of ook voor buitenlanders die naar Nederland komen?

De wijziging geldt alleen voor Nederlanders die uit het buitenland terugkeren. Voor toeristen die op vakantie naar Nederland willen, blijven dezelfde maatregelen gelden: reizen is mogelijk vanuit een land dat niet is aangemerkt als hoog- of zeerhoogrisicogebied. Komt een toerist wel uit zo'n gebied (op dit moment zijn onder meer Suriname en het Verenigd Koninkrijk aangemerkt als zeerhoogrisicogebied), dan moeten ze een negatieve testuitslag tonen en bij aankomst in quarantaine.

Hoe zit dit bij mensen die over de grens werken en meerdere keren per dag de grens passeren tijdens het forenzen? En als je op doorreis bent?

Dat verschilt per land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert daarom voor vertrek de reisadviezen van de landen waar je doorheen reist na te gaan.

Verblijf je bijvoorbeeld minder dan 24 uur in Duitsland, dan hoef je je niet te registreren of in quarantaine. Je moet dan wel een coronapas kunnen tonen. Je moet daarnaast kunnen aantonen dat je op doorreis bent of voor een kort verblijf in het land bent. Rijd je door Frankrijk, dan gelden voor jou dezelfde regels als voor mensen die op vakantie gaan naar het land.

Wat als je positief test in het buitenland?

Daarin is niks veranderd: het ministerie benadrukt - en dat deed het bij de aankondiging van de vakantieperiode ook al- dat er risico's verbonden zijn aan het reizen naar het buitenland. Een van die risico's is dat je positief test op je vakantieadres. In dat geval moet je de regels van de lokale autoriteiten opvolgen. Je moet in quarantaine op je bestemming en daar kunnen aanvullende kosten aan verbonden zijn.

Festivals

Wat is er mogelijk voor enkel daagse festivals en meerdaagse festivals zonder slaap gelegenheid?

Die festivals mogen tot en met in ieder geval 13 augustus niet doorgaan. Of ze daarna wel doorgang kunnen vinden, besluit het kabinet tegen die tijd. Meerdaagse festivals mét overnachting zijn tot in ieder geval september niet toegestaan.

Wat gebeurt er met sportevenementen zoals voetbalwedstrijden en de Formule 1 op Zandvoort?

Evenementen waar mensen een vaste zitplaats hebben of waarbij wordt gewerkt met het coronatoegangsbewijs, zoals sportevenementen, kunnen gewoon doorgaan.

We hebben nog niet alle door jullie ingezonden vragen kunnen beantwoorden. NU.nl is nog in afwachting van antwoord van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu (VWS).