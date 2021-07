Vanaf dinsdag 27 juli worden de Nederlandse reisadviezen voor EU-landen versoepeld. Bijna twee weken later (op 8 augustus) worden de eisen voor de terugreis juist aangescherpt. Dat maakte het kabinet maandag bekend. Hieronder alle veranderingen op een rij.

Dit verandert dinsdag (27 juli)

Vanaf dinsdag hebben alle reisadviezen voor EU-landen de kleurcode geel of groen. Dit betekent dat de EU-landen die nu nog oranje zijn, naar geel verspringen. Dat zijn Spanje, Portugal, Cyprus en Andorra.

Elke kleur staat voor een reisadvies: Rood: "niet reizen" (dit gold en geldt voor geen enkel EU-land)

Oranje: "alleen noodzakelijke reizen"

Geel: "u kunt reizen maar let op, er zijn risico's"

Groen: "u kunt reizen"

Alle reisadviezen vind je hier.

De reisadviezen zijn - het woord zegt het al - adviezen, dus geen verboden. Zelfs naar rode landen mag je reizen als je dat zou willen. Wel hebben verzekeraars strenge eisen voor reizen naar oranje of rode landen. Ze betalen dan bijvoorbeeld niet de ziekenhuisrekening als jij met corona moet worden opgenomen of als je teruggehaald moet worden naar Nederland. Maar voorlopig worden alle EU-landen dus geel of groen.

Pas wanneer er een nieuwe, gevaarlijke mutatie van het virus rondgaat in de EU, zullen de reisadviezen weer op oranje springen, zegt het kabinet. Details daarover gaf het niet.

Let op: deze kleuren voor Nederlandse reisadviezen staan helemaal los van de Europese coronakaart van het Europese infectieziektencentrum ECDC. Die kaart geeft met kleuren aan in welke landen de meeste besmettingen zijn. Nederland kleurt momenteel (donker)rood op die kaart.

Landen kunnen ervoor kiezen om toeristen uit (donker)rode landen te weren. Neem bijvoorbeeld Noorwegen: dat land heeft een groen reisadvies van ons ministerie, dus Nederland vindt het prima dat je daar naartoe gaat. Maar Noorwegen zit niet bepaald op Nederlanders te wachten. Je mag dat land alleen in als je volledig bent gevaccineerd, je er gaat studeren of op familiebezoek gaat.

Kortom: kijk niet alleen naar de kleurcodes van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Lees ook de inreisregels van het land waar je naartoe wilt. Als je op Nederlandwereldwijd.nl op een specifiek land zoekt, vind je ze. NU.nl heeft ze bovendien voor de meestvoorkomende vakantielanden op een rijtje gezet, inclusief de belangrijkste coronaregels ter plaatse.

Via de link hieronder kun je je aanmelden om een pushbericht te krijgen als er iets verandert aan de inreisregels of belangrijkste coronamaatregelen van jouw favoriete vakantieland:

Dit verandert op zondag 8 augustus

Op zondag 8 augustus stelt het kabinet een nieuwe coronamaatregel in voor alle Nederlanders die terugkeren uit het buitenland. Vanaf die dag moet je tijdens de terugreis een coronabewijs kunnen laten zien. Dat moet je niet alleen als je uit een EU-land komt, maar ook als je een niet-EU-land hebt bezocht.

Dat coronabewijs bestaat uit (minstens) een van deze vier zaken: een volledige vaccinatie

of een herstelbewijs van maximaal 6 maanden oud

of een PCR-test van maximaal 48 uur oud (afgenomen op je vakantiebestemming)

of een antigeentest van maximaal 24 uur oud (afgenomen op je vakantiebestemming)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt hier (in het Engels) bij op welke plekken je je in het buitenland kunt laten testen. De kosten zijn voor eigen rekening. In sommige landen is de test gratis.

Terugreizen naar Nederland mag alleen als de uitslag van de test negatief is.

De luchtvaartmaatschappij, rederij of busmaatschappij waarmee je naar Nederland terugkeert, moet controleren of jouw coronabewijs wel in orde is.

Reis je op eigen houtje per auto terug naar Nederland, dan kun je aan de grens worden gecontroleerd. De teams die nu controleren of terugkeerders zich wel aan de quarantaineplicht houden, gaan dit doen.

Wie geen geldig coronabewijs heeft, kan een boete van 95 euro krijgen.

Kortom: voor volledig gevaccineerden en mensen die nog (lang) geen zes maanden geleden van corona zijn hersteld, verandert er op 8 augustus dus eigenlijk niets.

Los van bovenstaande nieuwe verplichting roept het kabinet nog steeds alle vakantiegangers op zich ook na terugkomst te laten testen. Dat geldt extra voor wie nog niet volledig is gevaccineerd en geen herstelbewijs heeft. Onderga op de eerste volledige dag na terugkeer en de vijfde dag na terugkeer een coronatest, adviseert het kabinet. Dat mag een gratis GGD-test zijn, maar ook een zelftest. Het is een "dringend advies", maar geen verplichting.

En wat als je binnen Nederland op vakantie gaat?

Dan is geen van de regels in dit artikel van toepassing. Je kunt gaan en staan waar je wilt.