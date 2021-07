Nederlandse ziekenhuizen behandelen momenteel 577 coronapatiënten. Dat zijn er 44 meer dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag. Volgens demissionair premier Mark Rutte wordt volgende week het niveau bereikt dat de opnames niet verder stijgen.

Het aantal COVID-19-patiënten op ic's nam met 6 patiënten toe tot 140. Dat is het grootste aantal sinds bijna een maand. Zondag lagen er nog 134 coronapatiënten op de ic's.

"Het is daar hard werken, maar beheersbaar", zo sprak Rutte maandagmiddag tijdens een persmoment over de situatie in ziekenhuizen. "Het blijft spannend."

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt nu al bijna twee weken met de dag toe. Ziekenhuizen hielden hier ook rekening mee, omdat het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken hard is gestegen. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), verwacht dat het totale aantal opgenomen coronapatiënten verder stijgt tot ongeveer achthonderd.

Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wordt de zorg momenteel niet overbelast en zijn geen extra maatregelen nodig, mede doordat de vele vaccinaties volgens hem leiden tot minder ernstig ziekteverloop. "Door vaccineren kunnen we meer. We kunnen meer risico's nemen", aldus De Jonge.