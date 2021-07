Mensen die niet volledig gevaccineerd zijn of geen coronaherstelbewijs hebben, moeten vanaf 8 augustus een negatieve test kunnen overleggen als ze terugkeren naar Nederland vanuit een 'geel' EU-land. Dat heeft het kabinet maandagmiddag bekendgemaakt.

De test moet in het land van herkomst worden gedaan. Het gaat om een PCR-test die maximaal 48 uur voor vertrek is afgenomen of om een antigeentest, die maximaal 24 uur voor vertrek naar Nederland is afgenomen.

Reizen mag vanzelfsprekend alleen als de uitslag negatief is. Dat wordt bij vliegreizen gecontroleerd door de luchtvaartmaatschappij. Mensen die met de auto naar een geel land rijden, kunnen bij terugkomst in Nederland ook gecontroleerd worden.

Ook reizigers die wel volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van het coronavirus moeten dat kunnen aantonen via de CoronaCheck-app.

58 De Jonge: 'Vakantiegangers uit geel land moeten negatieve test tonen'

Vanaf dinsdag alle EU-landen groen of geel

Vanaf dinsdag wordt het reizen naar geen enkel EU-land meer afgeraden en krijgen alle landen in de Europese Unie een geel of groen reisadvies. Een land wordt pas weer oranje als daar een gevaarlijke virusmutant opduikt.

Het kabinet geeft als advies voor alle reizigers die terugkeren uit het buitenland om zichzelf te laten testen. Voor wie niet volledig is gevaccineerd of geen coronaherstelbewijs heeft, geldt het "dringende advies" zichzelf te testen op de dag na terugkeer en op de vijfde dag in Nederland. Dat kan een zelftest zijn, maar mag ook gratis bij de GGD.

Zonder coronabewijs boete van 95 euro

Voor reizigers uit EU-landen geldt geen quarantaineplicht als ze in Nederland aankomen, behalve als sprake is van een nieuwe virusmutant in het land waar ze vandaan komen.

De teams die de quarantaineplicht controleerden, gaan dat nu doen bij mensen die de Nederlandse grens over komen met de auto. Wie geen geldig coronabewijs heeft, kan een boete krijgen van 95 euro.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat er vanaf 8 augustus twee negatieve tests nodig zijn bij terugkeer naar Nederland. Dat is er maar één: een PCR-test, maximaal 48 uur van tevoren, of een antigeentest, maximaal 24 uur van tevoren. Dat is aangepast.