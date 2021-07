Jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar kunnen hun afspraak met twee weken versnellen en zo eerder volledig gevaccineerd worden. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vandaag besloten. Het besluit geldt voor jongeren die de afspraak voor hun tweede prik op 16 augustus of later hadden staan.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws rondom coronavaccins

Op basis van de reeds ingeplande afspraken krijgen alle jongeren tot en met zeventien jaar die een afspraak voor de tweede prik op of na 16 augustus hebben staan de komende dagen een sms van de GGD, belooft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Na ontvangst van deze sms kunnen ze bellen met het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer om de tweede vaccinatie telefonisch te vervroegen.

Volgens VWS zijn er vanaf begin augustus voldoende BioNTech/Pfizer-vaccins beschikbaar om dit mogelijk te maken. Er zijn volgens het ministerie op dit moment meer prikslots beschikbaar dan dat er afspraken staan ingepland.

De Jonge hoopt dat het versneld vaccineren van jongeren een betere start van het volgende schooljaar mogelijk maakt. "Niemand wil terug naar alle beperkingen die we nu achter ons hebben kunnen laten. Juist daarom is vaccineren in het belang van jongeren zelf. Door de tweede prik te versnellen, kunnen we klaar zijn voor het nieuwe schooljaar."

De Jonge meldde dinsdag dat het interval tussen twee vaccinaties voor jongeren onder de achttien jaar kon worden verkort naar drie weken. Voor mensen die al een afspraak voor een tweede vaccinatie hebben staan, was het toen niet mogelijk die periode in te korten. Hiervoor waren toen volgens VWS onvoldoende vaccindoses beschikbaar.