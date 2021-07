Een door demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gesteld doel nadert met rasse schreden. Medio augustus zouden na ruim 23 miljoen prikken alle volwassenen - die dat willen - hun coronaprikken kunnen hebben gehad. Zondag, exact drie weken voor die deadline, is zeer waarschijnlijk de twintig miljoenste prik in een bovenarm gezet.

Volgens het coronadashboard van de overheid zijn na zondag vermoedelijk 20.082.219 vaccindoses toegediend. Zo'n 14.750.000 prikken werden gezet met het Pfizer-vaccin, terwijl ook met AstraZeneca (2,8 miljoen), Moderna (1,7 miljoen) en Janssen (750.000) Nederlanders tegen COVID-19 beschermd worden.

Het passeren van de mijlpaal is nog niet officieel bevestigd door het ministerie van Volksgezondheid of het RIVM, maar het heeft er alle schijn van dat aan de verwachting is voldaan. Op het coronadashboard wordt aangegeven dat 'slechts' 19,6 miljoen prikken zijn gezet, maar die data zijn donderdagmiddag toegevoegd en richten zich voornamelijk op de cijfers tot en met woensdag. Dat terwijl voor de hele week ruim één miljoen prikken werden verwacht.

Ook na medio augustus nog veel prikken verwacht

Ook na medio augustus moeten nog veel prikken worden gezet. Door het vakantieseizoen ligt het in de lijn der verwachting dat een groep Nederlanders na medio augustus nog een coronaprik ophaalt, terwijl pas sinds 2 juli de eerste tieners een eerste vaccinatieafspraak kunnen maken. De twaalf- tot en met zeventienjarigen krijgen het Pfizer-vaccin toegediend, waardoor die circa 1,1 miljoen jongeren later ook nog een tweede prikafspraak moeten maken.

Daarnaast probeert de GGD met zogeheten prikbussen de vaccinatiegraad nog op te krikken. In wijken met lagere prikbereidheid kunnen inwoners ter plekke worden geïnformeerd over de vaccinatiecampagne en zonder afspraak ingeënt worden.

Priktempo daalt op natuurlijke wijze

De laatste weken worden steeds minder prikken gezet. Dat is een logische ontwikkeling, omdat steeds meer leeftijdsgroepen 'klaar' zijn. Deze week werd gerekend op ruim 1 miljoen prikken, terwijl in voorgaande weken zo'n 1,2 tot 1,5 miljoen prikken werden gezet.

In Europees verband doet Nederland - qua vaccinatiegraad - het erg goed. Als gekeken wordt naar eerste prikken doen slechts drie landen het beter (Denemarken, Malta en IJsland), terwijl Nederland ook in de top tien van EU-landen staat qua percentage volwassenen dat volledig is ingeënt. In ons land kreeg 83,5 procent van alle volwassenen ten minste één prik, en is 59 procent volledig beschermd.

Het is niet duidelijk of na een tweede prik (of eerste prik in het geval van het Janssen-vaccin) op een later moment nóg een prik noodzakelijk is. Daar doen wetenschappers wereldwijd op dit moment volop onderzoek naar. In de EU heeft Hongarije al besloten om vanaf augustus de zogeheten derde (of tweede) prik aan te bieden.