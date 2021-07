Tijdens de Franse coronaprotesten van zaterdag zijn 29 politiemensen gewond geraakt en 71 mensen aangehouden, melden de autoriteiten in het land een dag later. Op diverse plaatsen werd betoogd tegen de 'gezondheidspas' en de vaccinatieplicht die de regering wil invoeren voor onder anderen het zorgpersoneel.

In totaal gingen zaterdag zo'n 160.000 mensen de straat op om hun ongenoegen over de maatregel te uiten.

Onder meer in Parijs botsten betogers met de politie. Daar zette de politie traangas en waterkanonnen in. In Marseille keerden demonstranten zich tegen een cameraploeg van televisiezender BFMTV. Andere demonstraties met onlusten tot gevolg waren in Lyon, Nantes en Toulouse.

Een week eerder zorgden de massale protesten nog voor een versoepeling van de regels van de gezondheidspas. De zogenoemde pass sanitaire, waarmee Fransen kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd, negatief zijn getest of recent zijn hersteld van het coronavirus, is op dit moment verplicht voor bezoekers van musea, bioscopen en evenementenlocaties.

In augustus moet het vaccinatiebewijs ook worden getoond in horecazaken en sommige winkelcentra. Daarnaast wil de overheid zorgmedewerkers, brandweerlieden en mensen die veel met ouderen werken verplichten zich te laten inenten.