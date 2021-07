Noorwegen en Bulgarije hebben de coronamaatregelen voor inreizende toeristen aangescherpt, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag weten. Voor Nederlandse toeristen houdt dat in dat ze een negatieve PCR-test nodig hebben om Bulgarije in te komen. Niet volledig gevaccineerde Nederlanders moeten daarnaast verplicht in quarantaine als ze naar Noorwegen willen.

Beide landen scherpen de maatregelen aan nadat het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) donderdag de Europese coronakaart aanpaste. Vanwege het grote aantal besmettingen kleurde Nederland grotendeels donkerrood, waardoor Bulgarije en Noorwegen het land aanmerken als risicogebied.

Voor Nederlandse reizigers naar Bulgarije houdt de verscherping in dat ze vanaf maandag een negatieve PCR-test moeten kunnen overhandigen, ook als ze (volledig) zijn gevaccineerd of een herstelbewijs hebben. Op maandag zelf mogen ook reizigers, bij wijze van uitzondering, inreizen met alleen een negatieve antigeentest. Dat is vanaf dinsdag niet meer mogelijk.

Of er uitzonderingen zijn op de regel, is nog niet bekend. Het ministerie laat weten met meer informatie te komen zodra deze bekend is.

Registratie, PCR-test en quarantaine voor niet-gevaccineerden in Noorwegen

Mensen die naar Noorwegen reizen, moeten rekening houden met strenge toelatingseisen. Alleen volledig gevaccineerden die een coronabewijs kunnen tonen, mogen het land in. Reizigers die langer dan drie weken geleden het vaccin van Janssen kregen of langer dan een week geleden hun tweede prik met een ander coronavaccin ontvingen, gelden voor Noorwegen als volledig gevaccineerd.

Alle niet volledig gevaccineerde reizigers moeten van Noorwegen verplicht in quarantaine. Ze moeten zich registreren voor aankomst in het land en een negatieve PCR-test laten zien. Daarna moeten ze tien dagen in quarantaine.

De eerste drie dagen van de quarantaine worden doorgebracht in een door de Noorse overheid toegewezen hotel. Na een negatieve PCR-test op dag vier is het in principe mogelijk de quarantaine in een gewenste locatie (hotel of huisje) af te maken. Kinderen jonger dan 12 hoeven niet te worden getest.