Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is gestegen tot 504. Dat zijn er 27 meer dan op vrijdag, toen er 477 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis lagen.

De meeste zieken liggen op de verpleegafdeling, namelijk 388 mensen. Dat zijn er achttien meer dan een dag eerder.

Er liggen 116 coronapatiënten op de intensive care. Vrijdag waren dat er negen minder.

Het aantal nieuwe opnames op verpleegafdelingen staat op 72. Het verschil met vrijdag is kleiner dan 72, omdat er ook mensen zijn ontslagen uit het ziekenhuis. 17 mensen moesten naar de ic.