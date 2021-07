In Frankrijk zijn net als een week geleden vele duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de 'gezondheidspas' en tegen verplichte inentingen. Zondag versoepelde Frankrijk na massale protesten de regels voor de gezondheidspas.

De eerste grote betogingen zijn zaterdag uit het zuiden van het land gemeld, met name Valence, Narbonne en Pau. Ook in de hoofdstad Parijs hebben duizenden betogers hun ongenoegen over het coronabeleid kenbaar gemaakt. Critici van de beperkende maatregelen stellen dat die buitensporig zijn en voornamelijk kinderen en armen treffen.

Afgelopen week betoogden zeker 110.000 mensen tegen de beperkingen die de regering in het belang van de volksgezondheid oplegt. Zaterdag worden er bijna net zo veel verwacht.

De maatregelen zijn afgelopen week verscherpt. Bezoekers van Franse musea, bioscopen en evenementenlocaties moeten sinds woensdag bewijs laten zien dat ze zijn gevaccineerd tegen COVID-19 of negatief zijn getest. De regering wil de regels in augustus nog verder aanscherpen. Dan moeten mensen ook zo'n vaccinatiebewijs laten zien in horecazaken en sommige winkelcentra.

Er is veel verzet onder de Fransen, onder meer in het bedrijfsleven zoals de horeca. Bioscoopeigenaren hebben geklaagd dat ze hun klandizie sinds woensdag met 70 procent hebben zien dalen. Een vereniging van restaurants heeft aangekondigd de vereisten niet te zullen controleren.

Antilockdownprotesten in Australië leiden tot botsingen met de politie

Ook verscheidene Australische steden is fel betoogd tegen de lockdowns. In Sydney, de grootste stad van het land, protesteerden duizenden mensen tegen de coronamaatregelen en er waren botsingen met de politie.

De Australische betogers droegen geen mondkapjes. Minister David Elliott van Politiezaken van de deelstaat New South Wales, waarin Sydney zich bevindt, heeft aangekondigd een speciale opsporingseenheid op te zetten om met behulp van camerabeelden de betogers te identificeren. Hij wil hen vervolgen wegens het schenden van de coronamaatregelen. De bewindspersoon zei naar schatting 3.500 betogers te willen achterhalen.