In verscheidene Australische steden is fel betoogd tegen de lockdowns. In Sydney, de grootste stad van het land, protesteerden duizenden mensen tegen de coronamaatregelen en er waren botsingen met de politie.

Zaterdag zijn bij botsingen tussen betogers en oproerpolitie in de deelstaat New South Wales 57 arrestaties verricht en meerdere agenten gewond geraakt, meldde minister David Elliott van Politiezaken van de deelstaat. De betogers droegen geen mondkapjes.

Elliott heeft aangekondigd een speciale opsporingseenheid op te zetten om met behulp van camerabeelden de betogers te identificeren. Hij wil hen vervolgen wegens het schenden van de coronamaatregelen. De bewindspersoon zei naar schatting 3.500 betogers te willen achterhalen.

In Sydney geldt al vijf weken een lockdown. Die zou tot in oktober kunnen gelden, omdat het aantal coronabesmettingen vooral in het westen en zuidwesten van de metropool volgens de autoriteiten verontrustend stijgt. In de deelstaat New South Wales wonen meer dan acht miljoen mensen en er zijn nu tweeduizend besmettingen geregistreerd, waarvan 163 op zaterdag.

In Australië, waar het nu winter is, komt de vaccinatiecampagne ondertussen nog maar nauwelijks op gang. Slechts 12,4 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd.

In Melbourne en Adelaide zijn ook weer lockdowns afgekondigd en gingen betogers zaterdagmiddag de straat op. In Brisbane, waar geen lockdown is afgekondigd, werd ook tegen het coronabeleid gedemonstreerd. Mensen riepen om vrijheid en droegen spandoeken waarop stond dat het land moet ontwaken en dat de regering gevaarlijker is dan COVID-19.

De reisbubbel tussen Australië en Nieuw-Zeeland werd vrijdag voor minstens acht weken opgeschort. Aanleiding is de toename in het aantal coronabesmettingen in Australië door de oprukkende deltavariant van het virus.