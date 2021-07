Zo'n 67 procent van de Nederlanders heeft minstens één coronaprik gehad. In lage-inkomenslanden, zoals Kenia, is dit nog geen 2 procent van de bevolking. Zo ziet de verdeling van vaccins wereldwijd er uit.

Waarom het vaccineren in arme landen ook voor rijke landen belangrijk is (en andersom) "Hoe langer vaccinatie-ongelijkheid duurt, hoe langer de coronapandemie zal duren", aldus WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus woensdag bij het Olympisch Comité.

Daar legde hij uit dat hoe meer coronabesmettingen er wereldwijd zijn, hoe groter de kans is dat het coronavirus ergens ter wereld een vervelende verandering doormaakt

Hierdoor ontstaan er mogelijk varianten die gevaarlijker zijn dan de huidige deltavariant

Vaccineren is één van de manieren om het aantal besmettingen te verlagen en daarmee ook de kans op vervelende coronavirusvarianten te verkleinen.

Op dit moment zijn rijke landen veel verder met het vaccineren van hun bevolking. In hoge-inkomenslanden heeft inmiddels ruim de helft van de mensen minstens één doses van een coronavaccin gehad. In lage-inkomenslanden heeft maar 1 op de 76 inwoners een vaccin gehad. In zeker 56 landen zijn coronavaccins al beschikbaar voor iedereen die er een wil, terwijl er ook minstens 31 landen zijn waar ouderen, mensen met een hoog medisch risico en zorgmedewerkers niet allemaal worden gevaccineerd.

Ook het soort vaccin dat beschikbaar is per land verschilt. De Gezondheidsraad stelde begin juni dat het in de fase waar de corona-uitbraak zich nu in Nederland bevindt, het de voorkeur heeft om zoveel mogelijk alleen zogenaamde mRNA-vaccins in te zetten. Dit zijn de vaccins van Moderna en Pfizer.

Een belangrijke reden hiervoor is dat deze vaccins een iets betere bescherming bieden. Ook is een tekort aan bloedplaatjes in combinatie met ernstige trombose geen bijwerking van dit vaccin. Dit is wel een hele zeldzame bijwerking van het AstraZeneca- en Janssenvaccin. De Gezondheidsraad benadrukte dat de vaccins van Janssen en AstraZeneca nog steeds voldoende veilig en effectief zijn.

Niet alle landen kunnen dezelfde keuze maken. In Europa maken bijna alle landen gebruik van in ieder geval Moderna én Pfizer. In Afrika zijn dit drie landen.

In steeds meer landen begint de vaccinatiecampagne inmiddels wel. Op 6 januari, toen Nederland begon met vaccineren tegen het coronavirus, was er in zeker 46 landen een eerste prik gezet. Op dit moment is in zeker 85 procent van de landen in de wereld de eerste prik gezet.

Wanneer ieder land precies begon is niet helemaal duidelijk. Zo heeft China alleen aan de WHO doorgegeven wanneer ze zijn begonnen met het vaccin van Pfizer, maar niet met hun eigen vaccins. Rusland heeft helemaal geen startdatum doorgegeven.

Via COVAX het vaccinatieprogramma van onder meer de WHO zijn er nu 200 miljoen doses vaccin naar lage- en middeninkomenslanden gegaan. De EU heeft tot nu toe minder dan 4 miljoen vaccins gedoneerd. Dit is veel minder dan de EU eerst van plan was. EU-president Von der Leyen benadrukte donderdag dat de EU van plan is voor het eind van het jaar zeker 100 miljoen doses te doneren. Dit gebeurt voornamelijk via het COVAX-programma.