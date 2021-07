Het bedrijf achter de coronablaastest SpiroNose legt de schuld van de problemen met het apparaat bij de GGD. Wetenschappelijk directeur Rianne de Vries van Breathomix, het bedrijf achter de test, zegt vrijdag in het Het Financieele Dagblad (FD) dat de problemen vooral ontstaan door de omstandigheden op de testlocaties en verkeerd gebruik door medewerkers.

Dat concludeert het bedrijf na eigen onderzoek. "Het niet slagen van de inpassing van de ademtest bij de GGD's ligt voornamelijk aan menselijk handelen en omgevingsfactoren, zoals temperatuurschommelingen en instabiel internet. We hebben naar de apparatuur gekeken, maar daar kunnen we geen oorzaak vinden."

De Volkskrant meldde een week geleden dat koepelorganisatie GGD GHOR ontevreden was over de SpiroNose omdat de resultaten "ver achterblijven" bij het gewenste resultaat. De blaastesten zouden geregeld een negatief resultaat geven, terwijl iemand wel besmet was. Een dag na publicatie werden op meerdere locaties de proeven met de blaastesten stopgezet, meldt de krant.

De SpiroNose is een alternatief voor de 'traditionele' coronatest met een wattenstaafje diep in de neus. Door in het apparaat te blazen krijgt een persoon direct een uitslag. Hierdoor kunnen mensen sneller met een negatieve testuitslag naar huis.

De samenwerking tussen de GGD's en Breathomix verliep moeizaam, vertelt De Vries. Breathomix beoordeelde of een locatie geschikt was voor het gebruik van de SpiroNose. Maar hoewel bijvoorbeeld de RAI Amsterdam werd afgekeurd, besloot de lokale GGD alsnog het apparaat daar te gebruiken.

Ook zijn er op GGD-locaties wisselende personele bezettingen en verschillen de typen locaties, vervolgt De Vries. "Ik kan me best voorstellen dat het niet overal te doen is, maar dan moeten we dat concluderen en niet het hele idee van de ademtest in twijfel trekken."

Breathomix baalt van negatieve beeldvorming

Het bedrijf achter de SpiroNose baalt van de negatieve beeldvorming die is ontstaan door de berichtgeving in de media. "Bij het invoeren van nieuwe technologie is vertrouwen cruciaal, en dit soort berichtgeving is echt dodelijk. De schade is niet goed te overzien, en dat lijken sommige partijen zomaar voor lief te nemen om hun eigen reputatie te redden", aldus de wetenschappelijk directeur.

Breathomix overweegt eventuele gevolgschade bij de GGD te verhalen.

De coronablaastesten werden eind januari officieel in gebruik genomen in Amsterdam na een positief advies van het Outbreak Management Team (OMT). Na een paar weken legden de GGD's de testen tijdelijk stil toen bleek dat mensen die negatief getest waren alsnog met COVID-19 in het ziekenhuis belandden. Kort daarna werd de SpiroNose weer ingezet en noemde de GGD de test "zeer betrouwbaar".

Het ministerie van Volksgezondheid wilde namens de koepelorganisatie vrijdag niet bij FD reageren. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat in augustus een definitief besluit wordt genomen over de coronablaastesten van Breathomix.