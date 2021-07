De reisbubbel tussen Australië en Nieuw-Zeeland wordt voor minstens acht weken opgeschort. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern vrijdag laten weten, schrijft de NZHerald. Aanleiding is de toename in het aantal besmettingen in Australië door de oprukkende deltavariant.

Australiërs kunnen nog steeds naar Nieuw-Zeeland reizen, maar moeten dan verplicht in quarantaine. De komende zeven dagen zijn er vluchten vanuit heel Australië naar Nieuw-Zeeland om inwoners te repatriëren. Ardern vraagt Nieuw-Zeelanders in Australië om daar gebruik van te maken.

De Nieuw-Zeelandse premier erkent de gevolgen die het opschorten heeft voor beide landen, maar wil niet "het harde werk van 5 miljoen Nieuw-Zeelanders" weggooien door de reisbubbel open te houden. Door de snelle verspreiding van de deltavariant is het risico te groot geworden, aldus de premier. "COVID is veranderd, dus moeten wij ons aanpassen."

De reisbubbel werd medio april ingevoerd en stelde reizigers van beide landen in staat om quarantainevrij te reizen. Dagelijks maken duizenden mensen gebruik van de bubbel.

Pandemie ingedamd

Beide landen hadden de pandemie grotendeels ingedamd, maar de deltavariant gooit de laatste weken alsnog roet in het eten in Australië. De afgelopen week kwamen er dagelijks meer dan honderd besmettingen bij en inmiddels zitten drie deelstaten in lockdown.

In South Australia, New South Wales en Victoria moeten inwoners zoveel mogelijk thuiswerken en zijn niet-essentiële winkels dicht. Het gaat om bijna de helft van de Australiërs.

De onvrede onder de bevolking over de lockdown begint inmiddels toe te nemen. Iets meer dan de helft van de bevolking is nog tevreden over het zwalkende coronabeleid van premier Scott Morrison. De vaccinatiecampagne komt moeizaam op gang: slechts 11 procent van de bevolking is volledig ingeënt. Ongeveer 29 procent heeft een eerste vaccinatie ontvangen.