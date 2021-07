Duitsland bestempelt Nederland en Spanje per vrijdag als hoogrisicogebied, meldt het Robert Koch Institute - de Duitse evenknie van het RIVM. Dat betekent dat mensen die vanuit Nederland (en Spanje) naar Duitsland reizen aan strengere beperkingen worden onderworpen. Dat strengere beleid gaat vanaf dinsdag van kracht.

Niet-gevaccineerde reizigers moeten in Duitsland na een verblijf in een hoogrisicogebied in quarantaine. Ze worden geacht na aankomst direct naar hun verblijfplaats te gaan. Daar moeten ze zich 10 dagen isoleren als ze geen vaccinatie- of herstelbewijs hebben. De quarantaineperiode kan met een nieuwe coronatest ook na 5 dagen worden beëindigd.

Ook moeten reizigers straks voor ze de grens oversteken al beschikken over een negatieve testuitslag, vaccinatie-, of herstelbewijs. Ze moeten dergelijke gegevens ook via een formulier op internet doorgeven aan de Duitse autoriteiten.

De aanscherping van de regels volgt een dag na de wijziging van de Europese coronakaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Vanwege het grote aantal besmettingen kleurde een groot deel van Nederland donderdag donkerrood op de kaart.

Vorige week had alleen de provincie Groningen het hoogste risiconiveau. Daar kwamen Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel bij. Zeeland, Limburg, Drenthe, Friesland en Flevoland blijven vooralsnog op rood staan. Dat is het op een na hoogste niveau.

Duitsland ondernam na de wijziging van vorige week als een van de eerste landen actie ten aanzien van Nederlandse reizigers. Het kunnen tonen van een negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs werd een voorwaarde om naar het land te mogen reizen.