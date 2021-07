De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel kleuren donkerrood op de coronakaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Vorige week had alleen de provincie Groningen het hoogste risiconiveau.

Zeeland, Limburg, Drenthe, Friesland en Flevoland blijven op rood staan. Dat is het op een na hoogste niveau. Een paar weken geleden stond Nederland grotendeels nog op groen, de gunstigste kleur, met hier en daar een oranje vlek.

Precies een week geleden werd heel Nederland aangemerkt als hoogrisicogebied. Het aantal positieve tests en het percentage mensen dat positief test waren in de gemeente Groningen zelfs zodanig groot, dat die provincie als enige donkerrood kleurde.

Op basis van de kleurcodes van de Europese coronakaart kunnen landen besluiten de regels voor onder meer inreizende toeristen aan te passen. Landen kunnen bijvoorbeeld een quarantaineperiode voor niet-gevaccineerden verplichten.

Vorige week pasten onder meer Duitsland en Frankrijk de regels voor Nederlandse toeristen aan. Zo moeten Nederlandse reizigers een negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs tonen bij aankomst in Duitsland. Kunnen ze dit niet, dan moeten ze in quarantaine. Dat is ook het geval in Frankrijk, waar niet-gevaccineerde toeristen alleen welkom zijn als ze een negatieve test kunnen overhandigen die binnen 24 uur voor vertrek is afgenomen.

Zo werken de kleurcodes van het ECDC Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) bepaalt of een Europese regio groen, oranje, rood of donkerrood kleurt.

In Nederland krijgt iedere provincie een aparte kleur.

Welke kleur iedere provincie krijgt, hangt af van twee dingen: het aantal positieve tests en het percentage mensen dat positief test.

Het ECDC bepaalt de gevolgen van een kleurverandering voor vakantiegangers en andere reizigers niet. Dat doen de EU-lidstaten zelf.