Als iedereen zich laat vaccineren, komen we uit de coronacrisis. Dat beloofde zorgminister Hugo de Jonge afgelopen winter. En inderdaad: nu veel mensen hun prik hebben gehaald, zijn de ziekenhuizen leger. Waarom moet je je dan ook na je vaccinatie nog steeds aan alle maatregelen houden?

Het korte antwoord: de coronaprik helpt veel, maar voorkomt niet alle coronaproblemen.

Dat zit zo:

1. Het duurt een tijdje voor de prikken werken

Wie wegloopt uit de vaccinatiehal, is niet meteen coronaproof. Dat duurt een tijdje. Na je eerste prik duurt het een week of twee voordat die redelijk werkt. En meestal (behalve bij de Janssen-prik) heb je nog een tweede injectie nodig.

De vaccins zetten je lichaam aan het werk. Zie het als een soort trainingen. Die duren even. Pas ongeveer twee weken na je laatste prik ben je optimaal beschermd.

2. De prik werkt vooral tegen ernstige corona

De vaccins werken vooral tegen ernstige corona. Ze voorkomen dat je zó ziek wordt, dat je in het ziekenhuis belandt of doodgaat. Wetenschappelijk onderzoek heeft dat bij elk soort vaccin bewezen.

De prikken werken ook tegen 'lichte' corona, maar iets minder goed. Je kunt het virus dus nog steeds oplopen en als je pech hebt, word je er ook grieperig van. Maar dan word je doorgaans minder ziek dan wanneer je niet was ingeënt.

3. De prik werkt niet bij iedereen

Overigens: de prik werkt niet bij iedereen tegen zware corona. Er zijn altijd mensen bij wie het vaccin niet werkt. Omdat ze een slecht werkend immuunsysteem hebben (waardoor ze sneller ziek worden dan anderen). Of omdat ze gewoon pech hebben. Geen enkel vaccin ter wereld werkt namelijk perfect voor iedereen.

Neem nou de prik van het merk Pfizer. Van elke honderd mensen die zónder het vaccin zware corona zouden krijgen, krijgen er mét het vaccin nog maar vier zware corona.

Kortom: na je prik is de kans op corona, ziekenhuisopname of doodgaan (heel) veel kleiner. Maar de kans is nooit nul.

4. Je kunt anderen nog besmetten

Omdat de prik niet perfect werkt, kun je het virus nog steeds oppikken en soms anderen besmetten.

Hoe groot die kans is, weten we niet precies. Dat wordt nog onderzocht. Maar het lijkt er wel op dat de kans dat je anderen besmet, na vaccinatie kleiner is dan vóór vaccinatie.

Maar wanneer komen we dan ooit van die regels af?

Goeie vraag. In elk geval tot half augustus moet je nog afstand houden en testen en thuisblijven als je je ziek voelt. Mogelijk nog langer, zeggen de experts van het OMT, die het kabinet adviseren. Dat het aantal besmettingen de laatste tijd weer steeg, was in elk geval geen goed teken.

Maar nog steeds geldt: hoe meer Nederlanders zich laten vaccineren, hoe kleiner de kans dat er nog mensen ziek raken, dat ze anderen besmetten, in het ziekenhuis belanden of zelfs doodgaan. Zo komen we vanzelf op een punt dat die maatregelen overboord kunnen.

