Verschillende vrouwen schrijven op sociale media dat ze na hun coronavaccinatie anders of heviger ongesteld waren. Menstruatieproblemen zijn op dit moment geen vastgestelde bijwerking van de vaccins. Het is wel mogelijk dat je menstruatie na de prik tijdelijk anders is. Dit kan geen kwaad.

Op sociale media gaan verhalen dat je vlak na vaccinatie veel heftiger ongesteld zou worden, of dat de menstruatie juist zou uitblijven. Er is op dit moment geen wetenschappelijk bewijs dat het coronavaccin invloed heeft op de menstruatie.

Bertho Nieboer, gynaecoloog aan het Radboudumc en menstruatie-expert, legt uit dat het wel mogelijk is dat je eerste menstruatie na je vaccinatie wat anders is. Dit is niet iets om je zorgen over te maken. Ook veel andere zaken, zoals koorts, kunnen de menstruatie tijdelijk beïnvloeden.

Geen vastgestelde bijwerking

Aan het onderzoek dat werd gedaan voor de goedkeuring van het coronavaccin van Pfizer deden ruim 40.000 mensen mee. In dit onderzoek is afwijkende menstruatie niet als bijwerking gevonden. Ook bij andere coronavaccins is dit niet het geval.

Als je zelf een mogelijke bijwerking ervaart na vaccinatie, kan je dit melden bij bijwerkingencentrum Lareb. Uit gegevens van Lareb blijkt dat menstruatieproblemen na vaccinatie tot nu toe tientallen keren zijn gemeld. Dit varieert van doorbraakbloedingen tot een onregelmatige of latere menstruatie. In Nederland hebben bijna twaalf miljoen mensen minstens één coronaprik gehad. De bekende bijwerking hoofdpijn is bijvoorbeeld ruim zeventienduizend keer gemeld.

Het is op dit moment niet te zeggen of de gemelde menstruatieproblemen ook allemaal door de vaccinatie kwamen. Ook zal niet iedereen die een afwijkende menstruatie heeft, dit bij Lareb melden.

Invloed is wel mogelijk

Het is volgens Nieboer mogelijk dat de eerste keer dat je menstrueert na een coronaprik afwijkend is. Nieboer geeft aan dat er hierbij waarschijnlijk twee zaken een rol kunnen spelen.

Ten eerste wordt je immuunsysteem flink aangezwengeld door de vaccinatie. Je bouwt daardoor bescherming op tegen het coronavirus. Maar het aanzwengelen van het immuunsysteem kan invloed hebben op de timing en de hevigheid van je eerstvolgende menstruatie. Heel soms kan ook de tweede menstruatie na vaccinatie iets anders zijn dan normaal.

Ten tweede kan ook stress door bijvoorbeeld de pandemie of de vaccinatie zelf, je ongesteldheid beïnvloeden. Nieboer wijst op een Turks onderzoek waarin is gekeken naar het effect van de coronapandemie op de menstruatie van vrouwelijke zorgmedewerkers die voor de corona-uitbraak een regelmatige menstruatie hadden. Zorgmedewerkers die relatief veel stress en angst ondervonden door de pandemie, zeiden vaker dat hun menstruatie onregelmatig was geworden.

Je wordt niet onvruchtbaar door het coronavaccin

Stel dat je na je vaccinatie een week eerder ongesteld wordt dan normaal, dan heeft dit volgens Nieboer natuurlijk invloed op de kans dat je die maand zwanger wordt. Maar de prik heeft geen invloed op de kans om zwanger te worden op de iets langere termijn. Ook bijvoorbeeld een flinke griep kan tijdelijk invloed hebben op de menstruatie.

Immunoloog Marjolein van Egmond legde eerder aan NU.nl uit waarom geruchten over onvruchtbaarheid na vaccinatie niet kloppen.