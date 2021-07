In Nederland zijn nu ruim negentien miljoen coronaprikken gezet. Dat zijn zowel eerste als tweede vaccinaties. Bekijk in de grafiek hieronder per leeftijdsgroep hoeveel mensen al zijn ingeënt.

Van de 65-plussers is inmiddels 87 procent volledig gevaccineerd. Maar ook bij jongere leeftijdsgroepen gaat het hard. Van de 25-44-jarigen ontving bijvoorbeeld 66 procent al minstens één coronavaccinatie. 24 procent is zelfs volledig gevaccineerd.