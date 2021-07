NU.nl vroeg tieners welke vragen zij over coronavaccins hebben. Op dit moment krijgt deze groep alleen de prik van Pfizer. Dit zijn de antwoorden op de belangrijkste vragen hierover.

De kans is klein dat tieners ernstig ziek worden van het coronavirus. Waarom worden ze dan toch geprikt?

De Gezondheidsraad heeft aangeraden jongeren tussen de 12 en 18 jaar ook een coronaprik te geven. Daar zijn twee belangrijke redenen voor:

Reden 1: tieners worden heel soms wél ernstig ziek van het coronavirus. Daar beschermt het vaccin goed tegen.

Reden 2: het prikken van tieners kan ervoor zorgen dat het virus minder snel wordt verspreidt in Nederland. Dit is ook voor tieners fijn. Want de kans dat scholen en sportverenigingen weer dicht moeten, wordt dan ook kleiner.

Kun je na een prik nog steeds anderen besmetten?

Na twee prikken is de kans veel kleiner dat je corona krijgt. Maar na je vaccinatie is er nog wel een kleine kans dat je een beetje ziek wordt. En als je ziek bent, dan kun je ook anderen besmetten.

Een meisje test zichzelf op het coronavirus. Een meisje test zichzelf op het coronavirus. Foto: ANP

Hoe komt het dat je je na de prik korte tijd ziek kunt voelen?

Na een coronaprik voel je je misschien even niet zo lekker. Misschien krijg je zelfs een beetje verhoging. Je bent dan niet echt ziek. Je lichaam is dan hard aan het werk om bescherming tegen corona op te bouwen.

Hier heb je niet heel lang last van. Bijna iedereen voelt zich een paar dagen later weer helemaal goed.

Kun je dan ook anderen besmetten?

Je kunt van de prik niet besmettelijk worden. Dit komt doordat het coronavirus niet in het vaccin zit.

De Pfizer-prik bevat alleen het recept voor een onderdeeltje van het virus. Het recept zorgt ervoor dat je lichaam dit onderdeel zelf gaat maken. Van dit onderdeel kun je niet ziek worden. Je kunt anderen dus ook niet besmetten.

Een meisje op Terschelling krijgt een coronaprik. Een meisje op Terschelling krijgt een coronaprik. Foto: ANP

De kans is klein dat je jaren later nog klachten krijgt. Hoe komt dat?

Het vaccin traint jouw lichaam tegen het coronavirus. Als je lichaam eenmaal getraind is, heb je de stof van het vaccin niet meer nodig.

De stof is een paar weken na je laatste prik helemaal uit je lichaam. Daardoor komen lang na de inenting bijna nooit bijwerkingen (klachten) voor.

Verder is het bij andere vaccins nog nooit gebeurd dat er na 10 jaar opeens bijwerkingen waren. Als veel mensen de prik hebben gehad, worden ook zeldzame bijwerkingen binnen enkele maanden ontdekt.

Wat weten we over vaccinaties en ontstekingen van het hartzakje?

De Pfizer-prik kan heel soms een ontsteking van de hartspier of het hartzakje veroorzaken. Dat kan ook gebeuren als je griep hebt. Of als je met het coronavirus besmet raakt.

Dit is vervelend, maar het gaat bijna altijd weer vanzelf over. Zo niet, dan is het meestal goed te behandelen.

Deze bijwerking komt meer voor bij jongens dan bij meisjes. Als er 100.000 jongens een coronaprik krijgen, krijgen ongeveer 7 jongens deze bijwerking. Als er 100.000 meisjes een coronaprik krijgen, krijgt 1 meisje deze klachten. Om een idee te geven: met 100.000 personen kun je bijna twee keer het Feyenoord-stadion vullen.

Voor zowel jongens als meisjes geldt: de kans is groter dat ze ernstig ziek worden door het coronavirus, dan dat ze deze bijwerking krijgen. En dat is bij volwassenen al helemaal zo.

Je leest hier meer over de hartspieronsteking en ontsteking van het hartzakje.

Afbeelding van het hart. Afbeelding van het hart. Foto: Bart-Jan Dekker

Kun je onvruchtbaar worden van de coronaprik?

Nee. Het coronavaccin maakt je niet onvruchtbaar. Vrouwen kunnen gewoon zwanger worden na een vaccinatie. In maart 2021 waren er bijvoorbeeld al bijna 5.000 vrouwen in de VS zwanger geworden na hun prik. Hoe dit nepnieuws de wereld in is geholpen, kun je hier nalezen.

Kan de prik ervoor zorgen dat je heviger ongesteld wordt?

We weten niet helemaal zeker of de coronaprik invloed heeft op je ongesteldheid. Als dat wel zo is, dan is dat voor maximaal twee maanden. Het kan in ieder geval geen kwaad. Het heeft ook geen gevolgen voor later.

Als je kort geleden voor het eerst ongesteld bent geworden, is het normaal dat je menstruatie niet iedere maand hetzelfde is. En als je al vaker ongesteld bent geworden, kan bijvoorbeeld stress invloed op je menstruatie hebben.

Vaccinatiecentrum van de GGD. Vaccinatiecentrum van de GGD. Foto: ANP

Wanneer is een vaccin uitgewerkt?

Er bestaan vaccins die je je hele leven lang beschermen. Maar er zijn ook prikken die je ieder jaar moet halen. We weten nog niet zo goed hoe dat bij de coronaprik zit. Dit komt doordat nog niemand heel lang geleden een coronavaccin heeft gehad.

We weten dus nog niet of iedereen straks nog een keer geprikt moet worden. Misschien is dit helemaal niet nodig. Of worden alleen oude mensen nog eens geprikt.

Een verpleegkundige bereidt een coronaprik voor. Een verpleegkundige bereidt een coronaprik voor. Foto: EPA

Wat als je prikangst hebt?

Als je prikangst hebt, kun je dat beter vertellen als je je vaccin gaat halen. Je kunt dan bijvoorbeeld liggend geprikt worden. Zo ben je misschien minder bang om flauw te vallen. Meer tips tegen prikangst vind je in dit stuk.

Ook stelt het misschien gerust dat de naald een stuk dunner is dan de naald die wordt gebruikt bij de prik tegen baarmoederhalskanker. Je voelt er daardoor ook heel weinig van.

Ik wil me laten vaccineren, maar mijn ouders willen dat niet. Mogen zij dat bepalen?

Als tiener besluit je zelf of je je laat prikken. Natuurlijk mogen je ouders wel hun mening geven.

Als je 16 of 17 bent, dan mag je helemaal zelf beslissen of je de prik haalt. Als je jonger bent, dan neem je samen met je ouders de beslissing.

Als je het niet met je ouders eens bent, dan is jouw mening doorslaggevend. Je ouders kunnen je dus niet verbieden om een coronaprik te nemen.

Ter info: Voor het beantwoorden van deze vragen haalden we informatie uit gesprekken die NU.nl met experts had. En uit het vaccinatiecollege voor tieners dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vorige week organiseerde. Die is hier terug te kijken.